Bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, detuvieron a un adolescente de 16 años con cocaína en Concordia

Un adolescente de 16 años quedó detenido durante un operativo policial realizado durante la noche del miércoles en Concordia, acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Según informó la Policía, se trataría del primer menor detenido en esa jurisdicción desde la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801.

El procedimiento se desarrolló el 9 de septiembre durante un Operativo Saturación desplegado por distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia en barrios correspondientes a la jurisdicción de Comisaría Sexta.

En ese contexto, efectivos de la Sección Motorizada y de la Sección Cuerpo y Guardia recorrían el barrio 708, sector B6, cuando observaron a dos adolescentes. De acuerdo con la información policial, uno de ellos, al advertir la presencia de los uniformados, se habría descartado de varios envoltorios de nylon.

Secuestraron cocaína y un teléfono celular

Ante la situación, intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las correspondientes pruebas de campo sobre la sustancia encontrada. Los análisis arrojaron resultado positivo para cocaína.

Como consecuencia del procedimiento, los efectivos secuestraron una piedra de cocaína, 42 dosis de la misma sustancia que se encontraban fraccionadas y un teléfono celular, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

La Fiscalía en turno, a cargo del fiscal Scherning, dispuso que el adolescente de 16 años quedara detenido por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En tanto, el otro joven involucrado, de 14 años, fue entregado a sus padres, según precisó la información policial.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

El procedimiento se produjo pocos días después de un cambio sustancial en la legislación argentina. La Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil entró en vigencia el 5 de septiembre de 2026 y estableció un sistema penal específico para adolescentes desde los 14 años hasta el momento en que cumplen los 18. La norma había sido sancionada el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo.

Uno de los principales cambios fue la reducción de 16 a 14 años de la edad mínima de responsabilidad penal. De esta manera, adolescentes de 14 y 15 años que anteriormente estaban por debajo de la edad de punibilidad quedaron alcanzados por el nuevo régimen, bajo procedimientos y garantías específicas para menores de edad.

La legislación estableció que la respuesta judicial debe contemplar la edad y las circunstancias particulares del adolescente y prioriza medidas orientadas a la educación, resocialización e integración social. Asimismo, contempla alternativas a la privación de la libertad y reserva el encierro para los supuestos establecidos por la normativa. La prisión perpetua quedó expresamente prohibida para adolescentes y las penas privativas de libertad tienen un máximo de 15 años.

La reglamentación de la nueva ley

El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 27.801 mediante el Decreto 875/2026, que estableció al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal. También creó mecanismos de coordinación entre organismos y una Mesa Federal destinada a articular la implementación con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La reglamentación incorporó además la figura de supervisores encargados del seguimiento de los adolescentes, equipos interdisciplinarios para la atención de las víctimas y mecanismos de coordinación entre las distintas áreas estatales. La finalidad declarada del régimen es fomentar la responsabilidad legal de los adolescentes y favorecer su educación, resocialización e integración social.

En este nuevo escenario normativo se produjo el procedimiento de Concordia. Según la información brindada por la fuerza de seguridad, el adolescente de 16 años quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación por la presunta comercialización de estupefacientes.