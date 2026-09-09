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Policiales Siniestro durante la madrugada

Un auto perdió el control y chocó una camioneta, un árbol y un cartel en Chajarí

El siniestro ocurrió minutos después de las 4 de este miércoles sobre calle Salvarredy, cerca de la Municipalidad de Chajarí. El Renault Clio era conducido por una mujer de 30 años y no se registraron personas lesionadas.

9 de Septiembre de 2026
Chocó contra varios elementos.
Chocó contra varios elementos.

El siniestro ocurrió minutos después de las 4 de este miércoles sobre calle Salvarredy, cerca de la Municipalidad de Chajarí. El Renault Clio era conducido por una mujer de 30 años y no se registraron personas lesionadas.

Un auto perdió el control y chocó una camioneta, un árbol y un cartel durante la madrugada de este miércoles en Chajarí. El episodio dejó importantes daños materiales, aunque ninguna persona resultó herida.

El hecho se registró minutos después de las 4 sobre calle Salvarredy, a pocos metros del edificio de la Municipalidad. El vehículo involucrado fue un Renault Clio conducido por una mujer de 30 años.

De acuerdo con la información difundida por Diario Río Uruguay, la conductora circulaba por calle Sarmiento y, cuando realizó una maniobra para ingresar a Salvarredy, habría sufrido un inconveniente en el sistema de dirección.

 

Una sucesión de impactos

 

La presunta falla provocó que la mujer perdiera el dominio del Renault Clio. En primer término, el automóvil colisionó contra una Peugeot Partner que se encontraba estacionada sobre calle Salvarredy.

 

Después del primer impacto, el vehículo continuó su recorrido y chocó contra un árbol. Finalmente, terminó golpeando un cartel publicitario perteneciente a un comercio de la zona.

La secuencia provocó daños en el Renault Clio, en la camioneta estacionada y en los elementos ubicados sobre la vía pública. Sin embargo, no hubo personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

 

Intervención policial

 

Personal policial acudió al lugar para realizar las actuaciones correspondientes. Según se informó, la conductora contaba con la documentación exigida para circular.

Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias que originaron el incidente. Tampoco se confirmó oficialmente si se le practicó un control de alcoholemia a la automovilista.

Temas:

Chajarí siniestro vial Renault Clio calle Salvarredy Choque
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