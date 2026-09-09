Balaceras en inmediaciones de El Plumín: uno de los detenidos tenía pedido de captura por hechos similares

Los allanamientos por la balacera en El Plumín derivaron en seis detenciones y el secuestro de marihuana. La Policía de Entre Ríos realizó este miércoles 12 procedimientos en los barrios Villa Almendral y Los Arenales de Paraná y en San Benito, en el marco de la causa iniciada por los disparos registrados el 22 de agosto en inmediaciones de la sede del Club Atlético Estudiantes.

El jefe de la División Homicidios, Miguel Della Valle, informó a Elonce que cinco personas quedaron detenidas por su presunta vinculación con los estupefacientes encontrados durante los operativos. La sexta tenía un pedido de detención vigente por el delito de abuso de armas.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal del área de Investigaciones y Policía Científica, con intervención de otras dependencias. La mayoría de las medidas se concentró en Villa Almendral, mientras que también se allanaron un domicilio de Los Arenales y otro de San Benito.

La investigación por la balacera

La causa comenzó el 22 de agosto, cuando un grupo de personas efectuó disparos de arma de fuego en inmediaciones de El Plumín mientras se desarrollaban actividades deportivas dentro del predio.

En aquella primera intervención, la Policía detuvo a tres personas y secuestró armas. Las actuaciones quedaron bajo la dirección del fiscal Santiago Alfieri, quien dio intervención a la División Homicidios, la comisaría octava y la Jefatura Departamental Paraná.

Durante las semanas siguientes, los investigadores buscaron testigos y recopilaron indicios para identificar a las personas involucradas y establecer las causas del enfrentamiento. “En todo este tiempo se recolectaron indicios y elementos que fueron aportados al fiscal, quien consideró necesario realizar estas medidas de allanamiento”, indicó el funcionario policial.

A partir de ese material, la Justicia autorizó los 12 procedimientos. Las viviendas allanadas estaban relacionadas con personas señaladas como protagonistas del episodio o con detenidos durante la intervención del 22 de agosto.

“Como resultado obtuvimos el secuestro de marihuana y seis personas detenidas. Cinco quedaron relacionadas con los estupefacientes y una sexta tenía un pedido de detención por abuso de armas”, precisó Della Valle.

El funcionario no informó la cantidad de droga secuestrada ni brindó datos sobre las identidades de los detenidos. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Una persona tenía pedido de detención

El sexto detenido era buscado por una causa relacionada con un abuso de armas. Su localización se produjo durante uno de los allanamientos ordenados por la investigación.

Della Valle aclaró que todos los domicilios inspeccionados tenían alguna relación con las personas investigadas por los disparos o con quienes habían sido detenidos durante el primer procedimiento.

“Todos los allanamientos realizados estuvieron vinculados con los protagonistas de la balacera o con las personas que habían sido detenidas”, explicó.

Entre las personas encontradas durante los operativos había dos que habían sido detenidas el 22 de agosto con armas de fuego. Según informó el jefe de Homicidios, ambas se encontraban en un domicilio de Villa Almendral al que no podían concurrir debido a restricciones impuestas por la Justicia.

“Hubo dos personas que el 22 de agosto habían sido detenidas por armas de fuego y que hoy estaban en uno de los allanamientos. No podían encontrarse en ese lugar porque tenían restricciones judiciales”, detalló.

La hipótesis sobre el conflicto

La investigación procuró reconstruir qué había originado los disparos. De acuerdo con la hipótesis policial, "existe un conflicto entre dos personas y que cada una tiene su grupo de amigos o allegados, que se defienden entre sí y cada vez que se cruzan en el barrio, ocurren este tipo de hechos”.

El jefe policial añadió que los incidentes se producían cuando los grupos se encontraban en el barrio. La causa continuará para establecer la participación individual de cada una de las personas identificadas.

Continúa la búsqueda de las armas

Durante los procedimientos no se informó el secuestro de nuevas armas de fuego vinculadas con la balacera. Los investigadores consideraron que, por el tiempo transcurrido, los elementos podrían haber sido trasladados u ocultados.

“Entendemos que era previsible no encontrar las armas porque es un hecho reciente y las personas podían estar esperando este tipo de procedimientos”, expresó el funcionario.

Della Valle remarcó que la búsqueda continuará. “La investigación seguirá hasta lograr localizar las armas de fuego que utilizan para cometer estos hechos”, afirmó.

Presencia policial en la zona y coordinación con las autoridades del club

El jefe de Homicidios señaló que la investigación generó una presencia sostenida de efectivos en Villa Almendral y sectores cercanos. Además de las tareas de inteligencia y búsqueda de pruebas, la Jefatura Departamental dispuso puestos fijos y recorridas preventivas para reforzar la seguridad.

“Observamos una importante presencia policial, tanto con puntos de parada como con recorridas dispuestas por los superiores”, manifestó.

Della Valle indicó, además, que existía una comunicación entre las autoridades policiales y los responsables de la sede El Plumín para coordinar las medidas de seguridad. La intervención tuvo como objetivo prevenir nuevos episodios y permitir el desarrollo de las actividades deportivas dentro del predio.