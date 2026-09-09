Tini Stoessel impactó con un look de Gucci valuado en más de 11 mil dólares

Tini Stoessel volvió a captar la atención en redes sociales con una producción de moda realizada en un hotel de Ciudad de México. La cantante apostó por una combinación en blanco y negro integrada por prendas y accesorios de Gucci cuyos valores, sumados, superan los 11.000 dólares.

La base del estilismo estuvo compuesta por una remera blanca de manga corta confeccionada en jersey de nailon elástico, valuada en US$1.150, y una calza negra del mismo material y colección, cuyo precio alcanza los US$1.200.

Para completar esa combinación, la artista eligió stilettos negros de charol del modelo Donna Pump, con punta fina y taco alto, valuados en US$1.220. El diseño incorpora además el clásico detalle Horsebit de la firma italiana.

Las carteras que elevaron el valor del look

Uno de los accesorios utilizados por Tini Stoessel fue una cartera Jackie Slim mediana en canvas GG color marfil. El modelo tiene un precio informado de US$2.200 y apareció como complemento de la propuesta en varias de las imágenes compartidas.

En otras fotografías, la cantante cambió el accesorio por una cartera de noche confeccionada en malla metálica plateada y negra, con cadena y el emblema de la Doble G. Esa pieza es la más costosa de toda la producción y está valuada en US$5.500.

Si se consideran las prendas, el calzado y las dos carteras exhibidas durante la sesión, el valor total supera los US$11.000. Sin embargo, los bolsos fueron utilizados en diferentes imágenes y no formaron parte del mismo conjunto de manera simultánea.

Los detalles que completaron la producción

Tini Stoessel también incorporó anteojos de sol rectangulares con marco negro y detalles dorados de la marca. A eso sumó aros dorados con una perla colgante, mientras llevó el cabello recogido y un maquillaje donde sobresalieron los labios en tono borravino.

La producción alternó distintas poses dentro del hotel, desde imágenes junto a un ventanal con vista panorámica hasta otras recostada en un sillón. La publicación superó los 490.000 “me gusta” en Instagram.

El estilismo coincidió con el regreso de la cantante a los escenarios luego de una pausa de tres meses. La artista retomó recientemente la etapa americana de FUTTTURA, espectáculo con el que repasa diferentes momentos de su carrera artística.