Lionel Messi estaría muy cerca de comprar un club de la segunda división de España

Lionel Messi estaría cerca de convertirse en propietario del 100% de las acciones del Deportivo Eldense, club ubicado en la ciudad de Elda, provincia de Alicante, España. La operación se encontraría en una etapa avanzada y restarían cuestiones legales y contractuales para completar el acuerdo.

Según informaron medios españoles, la eventual adquisición podría oficializarse en los próximos días. De concretarse, el futbolista argentino sumaría una nueva institución a los proyectos deportivos y empresariales que comenzó a desarrollar paralelamente a la etapa final de su carrera profesional.

El interés por Eldense aparece dentro de una estrategia de inversión vinculada directamente al fútbol. Messi ya participa en diferentes proyectos deportivos tanto en Europa como en América y, con esta operación, ampliaría su presencia dentro del mercado español.

Un nuevo paso como empresario

El Deportivo Eldense tiene sede en Elda y disputa actualmente la Segunda División de España. Su estadio es el Municipal Nuevo Pepico Amat, escenario donde el conjunto alicantino desarrolla sus partidos como local.

En el comienzo de la actual temporada, el equipo ocupa el vigésimo puesto entre 22 participantes. Hasta el momento todavía no consiguió victorias y suma dos puntos producto de dos empates y dos derrotas.

La posible llegada de Lionel Messi como accionista mayoritario supondría un cambio significativo en la estructura institucional del club. No obstante, hasta que se completen los trámites pendientes, la operación continúa sin confirmación oficial.

Las otras inversiones vinculadas al fútbol

El rosarino ya posee participación en diferentes instituciones. Una de ellas es UE Cornellà, en España, donde según la información disponible controla la totalidad de las acciones del club que compite en categorías del ascenso español.

También impulsó Leones de Rosario FC, un proyecto desarrollado en su ciudad natal y que ya participa oficialmente en la Primera C del fútbol argentino. La iniciativa forma parte de su expansión hacia la gestión deportiva.

Deportivo Eldense, club ubicado en la ciudad de Elda, provincia de Alicante, España.

A ese recorrido se suma Deportivo LSM, en Uruguay, donde comparte la propiedad con Luis Suárez. La sociedad con su excompañero y amigo representa otra de las inversiones que ambos realizaron fuera de sus carreras como futbolistas.

Messi amplía su presencia fuera de la cancha

En Estados Unidos, Lionel Messi también cuenta con participación accionaria en Inter Miami, club donde continúa desempeñándose como capitán y figura. El acuerdo contempla además una posibilidad de ampliar su propiedad una vez que finalice definitivamente su carrera profesional.

La eventual compra del Deportivo Eldense reforzaría esta faceta empresarial y permitiría al argentino controlar directamente otra institución europea. El movimiento se produciría mientras continúa involucrado activamente en el fútbol profesional.

Por ahora, la operación permanece a la espera de los últimos pasos administrativos. Si finalmente se formaliza, Messi pasará a convertirse en propietario total del club alicantino y sumará una nueva inversión deportiva a su creciente estructura empresarial.