Frigerio expresó su pesar por el fallecimiento de la diputada Calleros: "Gracias por tu compromiso" 

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la diputada provincial Julia Calleros y acompañó a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este momento de dolor.

A través de un mensaje, el mandatario destacó la fortaleza con la que Calleros enfrentó sus últimos tiempos y reconoció su compromiso con la función pública y su aporte al desarrollo de la provincia.

"Gracias, Julia, por tu compromiso, por tu trabajo y por todos tus aportes para hacer de nuestra provincia un lugar mejor", expresó Frigerio.

Asimismo, el gobernador hizo llegar sus condolencias a quienes compartieron con la legisladora su labor en la Cámara de Diputados y concluyó su despedida con un mensaje de paz y reconocimiento: "Que descanses en paz".

La diputada provincial Julia Calleros falleció en las últimas horas de este martes a los 58 años, luego de permanecer internada en grave estado tras sufrir una seria complicación en su salud.

Calleros ocupaba una banca en la Cámara de Diputados de Entre Ríos desde diciembre de 2023 y presidía el bloque Fe y Libertad. Además, desde julio de 2022 se desempeñaba como tesorera del partido FE a nivel nacional.

Una extensa trayectoria política, sindical y social

Madre de dos hijas y abuela, Calleros desarrolló durante años una intensa actividad vinculada con la militancia política y social. También fue trabajadora rural y construyó buena parte de su trayectoria dentro del sindicalismo del sector.

Durante 25 años se desempeñó como vocal del Secretariado Nacional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Asimismo, fue secretaria general de la seccional Gualeguaychú del gremio, cargo para el que había sido elegida por sus pares.

Su recorrido político también estuvo estrechamente relacionado con el partido FE. En 2012 fue una de sus fundadoras junto al histórico dirigente sindical Gerónimo “Momo” Venegas.

En diciembre de 2023, Julia Calleros asumió como diputada provincial; ocupaba la presidencia del bloque Fe y Libertad, mientras continuaba desarrollando responsabilidades partidarias como tesorera nacional de FE.