Estudiantes proponen la creación del Museo Histórico de la Confederación Argentina

REDACCIÓN ELONCE
El Museo Histórico de la Confederación Argentina surgió de una propuesta presentada en el Senado Juvenil. Sus autoras explicaron a Elonce que sería itinerante, incorporaría nuevas tecnologías y buscaría fortalecer la identidad provincial.
El Museo Histórico de la Confederación Argentina es impulsado por estudiantes del Instituto San Benito Abad y se convirtió en un proyecto de ley presentado en el Senado de Entre Ríos. La iniciativa tomó estado parlamentario y quedó en tratamiento en la Comisión de Legislación General.
La propuesta tiene como autoras a Luz Malena Soñez y Pilar Angelina Godoy Berlari, junto con Mateo Santino Videla. Los jóvenes elaboraron el proyecto durante 2025, como parte de su participación en el Programa Senado Juvenil y con el acompañamiento de docentes de la institución.
El texto legislativo planteó rescatar, conservar, investigar y difundir la memoria histórica, política, institucional, cultural y social del período de la Confederación Argentina, comprendido entre 1852 y 1861. También otorgó especial relevancia al papel de Paraná como capital nacional entre 1854 y 1861.
Una propuesta nacida en el aula y el desconocimiento sobre la Confederación
Soñez y Godoy Berlari, quienes finalizaron sus estudios secundarios y comenzaron las carreras de Abogacía y Ciencias Políticas, contaron a Elonce que la iniciativa surgió en una clase de Metodología de la Investigación. “Comenzamos a investigar sobre la problemática porque nos pareció interesante y descubrimos que había mucha información que la mayoría de la gente no sabía”, relató Pilar.
A partir de ese diagnóstico, el grupo decidió elaborar un proyecto para recuperar esa etapa histórica. “Decidimos crear una propuesta para valorizar esa parte de la historia de la provincia y, principalmente, generar una identidad en el entrerriano”, agregó.
Luz explicó que la primera pregunta planteada dentro del aula estuvo relacionada con el conocimiento de los estudiantes sobre el período en que Paraná había sido capital de la Confederación Argentina. “Nos dimos cuenta de que existía un gran desconocimiento sobre ese período histórico. Somos entrerrianos y no conocer nuestra propia historia era algo que considerábamos que no estaba bien”, señaló.
La investigación permitió que los alumnos reunieran información sobre el papel de Entre Ríos en el proceso de organización constitucional y federal del país. Ese material sirvió como base para redactar la iniciativa presentada posteriormente en el Senado Juvenil.
El recorrido del proyecto hasta su tratamiento en el Senado
Después de su presentación en el programa legislativo, los estudiantes continuaron difundiendo la iniciativa en diferentes espacios educativos e institucionales. “Lo presentamos en el Municipio de San Benito y también en el Profesorado de Historia del nivel terciario de nuestro instituto”, explicó Soñez.
La estudiante destacó el acompañamiento que recibieron durante ese recorrido. “Compartimos el proyecto con mucha gente que nos ayudó a seguir adelante y ahora está encaminado a convertirse en ley”, manifestó.
La propuesta estudiantil fue retomada por los senadores Claudia Silva, representante del departamento Paraná, y Víctor Sanzberro, del departamento Victoria; ambos legisladores presentaron el proyecto en la Cámara alta provincial, donde tomó estado parlamentario y pasó a la Comisión de Legislación General. “Se está debatiendo en comisión. Nos espera un largo camino para que el proyecto se convierta en ley, que es lo que esperamos”, expresó Pilar.
Un museo itinerante con incorporación de nuevas tecnologías
El proyecto establece que el museo funcionaría inicialmente bajo una modalidad itinerante. Esa etapa incluiría exposiciones temporales, recorridos temáticos y actividades educativas y recreativas en diferentes localidades.
También contempla producciones audiovisuales, intervenciones en espacios públicos y propuestas digitales interactivas. El objetivo es acercar el contenido histórico a comunidades de todo el territorio entrerriano. “Está pensado en su inicio como un museo itinerante para alcanzar todos los puntos de la provincia y que todo Entre Ríos pueda conocer su historia”, explicó una de las impulsoras.
De hecho, las estudiantes propusieron que el espacio no se limitara a la exhibición tradicional de objetos y documentos. La iniciativa incorpora herramientas tecnológicas destinadas a generar una experiencia participativa. “Planteamos un museo con nuevas tecnologías para compartir con la juventud el lenguaje de la tecnología, porque sabemos que está muy ligada a ella”, indicaron.
Sobre el formato, agregaron: “Buscamos que no quede en una vitrina fría, sino que sea más interactivo con el público y permita conocer la historia desde esa perspectiva”.
Una futura sede permanente
El proyecto determinó que la autoridad de aplicación debería gestionar una sede permanente, prioritariamente en Paraná y, de manera preferente, en un inmueble de valor histórico relacionado con el período de la Confederación.
El organismo responsable tendría que presentar ante la Legislatura un plan progresivo de establecimiento edilicio dentro de los dos años posteriores a una eventual promulgación de la ley.
La localización propuesta estuvo relacionada con el papel que tuvo Paraná como capital nacional y sede de las instituciones de la Confederación entre 1854 y 1861.
Los objetivos de la iniciativa
Las autoras señalaron a Elonce que uno de los propósitos centrales consistió en fortalecer el conocimiento sobre la historia entrerriana y su participación en la conformación institucional del país. “Los objetivos principales son recordar la historia, hacernos de esa identidad como entrerrianos y reconocer que es algo que pasó acá y nos pertenece a todos”, explicaron.
Además, destacaron el papel de la provincia durante aquel período. “Entre Ríos no fue un personaje más de la historia, sino que fue protagonista y constituyó un escalón para alcanzar la unidad nacional y el país que conocemos”, sostuvieron.
Finalmente, las jóvenes valoraron el acompañamiento recibido durante la elaboración y difusión del proyecto. También agradecieron la intervención de los legisladores que decidieron llevar la propuesta al Senado provincial.
“Recibir el apoyo de la gente es muy importante para nosotras y también para todos los ciudadanos, porque permite que el proyecto se dé a conocer”, expresaron.
Finalmente, agradecieron al Instituto San Benito Abad, al profesor que las acompañó durante la experiencia y a los senadores que retomaron la iniciativa. El proyecto continuará su tratamiento legislativo con el objetivo de obtener dictamen y avanzar en el recinto.