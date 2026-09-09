“No lo hice a propósito”: un niño de 11 años fue sancionado hasta 2027 tras un pelotazo al árbitro

Un niño de 11 años que juega en el Club Atlético Ever Ready recibió una suspensión de 17 fechas después de que un pelotazo impactara en el árbitro durante un partido de la Liga Dolorense de Fútbol. La extensión del castigo podría impedirle volver a competir oficialmente hasta 2027.

El episodio ocurrió el 23 de mayo. Según relató Camila, madre del jugador, el árbitro dio por terminado el encuentro cuando su hijo avanzaba en una jugada de ataque. “Ahí él tira un pelotazo, con tanta mala suerte que le pega al árbitro y ahí le saca la roja”, explicó en diálogo con TN.

La mujer aseguró que después de la expulsión intentaron encontrar al juez para pedirle disculpas. “Me dijo llorando: ‘Mami, de verdad no lo hice a propósito, yo no lo quise hacer’”, recordó. La sanción inicial determinada posteriormente por el Tribunal de Penas fue de 15 fechas.

La sanción aumentó a 17 partidos

El campeonato tiene 14 jornadas, por lo que la suspensión ya implicaba para el niño de 11 años permanecer fuera de competencia durante un período prolongado. Su familia señaló que el impacto emocional de la medida comenzó a notarse rápidamente.

Ante esa situación, desde Ever Ready mantuvieron conversaciones con otros clubes y el chico llegó a participar nuevamente de un partido. Esa aparición tuvo otra consecuencia: la Liga Dolorense sumó dos fechas al castigo y elevó la suspensión total a 17 encuentros.

La madre sostuvo que la familia habló con el menor sobre lo sucedido y que él reconoció que su reacción había sido incorrecta. “Es la primera vez que nos pasa esto. Él reconoció su error, se arrepintió y fue a buscar al árbitro para pedirle disculpas”, señaló.

Qué dijo el árbitro del partido

El juez también dio su versión y explicó que el impacto lo sorprendió cuando estaba terminando el encuentro. “La pelota me dio en el costado de la cara, a la altura de la oreja, y me tomó totalmente desprevenido. No me lo esperaba”, relató.

Además, aclaró que no fue él quien decidió la cantidad de jornadas de suspensión. “Yo, como árbitro, elevo el informe y sanciona el Tribunal de Penas”, precisó, al tiempo que reconoció que comprende parte del planteo formulado por la familia.

Sobre las disculpas posteriores, expresó una postura conciliadora: “Nos podemos equivocar tranquilamente y es de ser humano disculparse, perdonar y arrepentirse. Si me piden las disculpas, son aceptadas y de los errores también se aprende”.

La familia apeló ante el Tribunal

La familia informó además que el niño de 11 años comenzó a recibir acompañamiento psicológico a raíz de la situación. Su madre aseguró que continúa cerca del equipo, aunque atraviesa momentos de angustia al no poder participar de los partidos junto a sus compañeros.

“Está bien que le den dos o tres fechas para que aprenda de su error, pero no que lo castiguen de esta manera que hasta el año que viene no puede volver a jugar”, planteó. También propuso que pueda participar de charlas o actividades formativas como parte de una eventual revisión de la sanción.

El descargo ya fue presentado ante el Tribunal de Penas de la Liga Dolorense y ahora resta conocer la resolución. “Nuestro pedido es que se bajen las fechas, que pueda volver a jugar. Nos ofrecemos a hacer lo que haya que hacer”, afirmó su madre, mientras la suspensión de 17 partidos continúa vigente.