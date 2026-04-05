Orgullo entrerriano: un niño de Galarza terminó cuarto en un Mundial de fútbol infantil

Samuel Blanco tiene 8 años, es oriundo de Galarza y representa a Uruguay

El joven futbolista entrerriano Samuel Blanco, de 8 años, volvió a destacarse a nivel internacional al finalizar en el cuarto puesto de un torneo mundial infantil organizado por la Fundación del Real Madrid, donde participaron equipos de 32 países.

El niño, oriundo de General Galarza, compitió en la categoría Sub 10 representando a Uruguay, país con el que participa por segundo año consecutivo en este certamen internacional, según indicó el sitio El Debate Pregón.

Durante la competencia, Samuel tuvo un desempeño destacado que lo llevó a disputar las instancias finales. En semifinales enfrentó a Canadá, pero no logró acceder al partido decisivo. Luego, en el encuentro por el tercer puesto, cayó ajustadamente ante Estados Unidos por 3 a 2, cerrando así una sobresaliente actuación.

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Un dato relevante del torneo fue la escasa presencia argentina, ya que solo dos jugadores del país lograron participar: Samuel en Sub 10 y otro joven bonaerense en la categoría Sub 12.

Una historia de esfuerzo y dedicación

Según relató su familia, Samuel mostró interés por el fútbol desde muy pequeño y comenzó a jugar desde temprana edad. A los 4 años inició su formación en su localidad y luego tuvo un paso por Racing Club, donde jugó durante tres años tras superar una prueba.

Más adelante, fue fichado para competir en Liga AFA y en 2024 se consagró campeón con su equipo. El gran salto en su carrera llegó en 2025, cuando participó en un campus del Real Madrid en Punta del Este, donde fue seleccionado para competir a nivel internacional.

Actualmente, su desarrollo deportivo implica un gran compromiso familiar, con viajes frecuentes a Montevideo para entrenamientos y competencias. Además, mantiene una exigente rutina de prácticas diarias y preparación física.

Dentro de la cancha, se destaca por su versatilidad: es zurdo pero ambidiestro y puede desempeñarse tanto como delantero o extremo. Fuera del campo, mantiene un excelente rendimiento escolar, combinando el deporte con sus estudios.

Con apenas 8 años, Samuel Blanco ya representa a una institución de prestigio internacional y construye una carrera prometedora, basada en el talento, la disciplina y el acompañamiento de su familia.