Entraron a robar a centro de salud de Paraná y se llevaron la leche en polvo

REDACCIÓN ELONCE
Delincuentes ingresaron al Centro de Salud Antártida Argentina, en la zona de La Floresta, y sustrajeron un celular, una estufa y 12 cajas de leche en polvo. Desde la institución lamentaron a Elonce que “todo es para la comunidad”.
Un nuevo hecho de inseguridad afectó al Centro de Salud Antártida Argentina, ubicado en la zona de La Floresta de Paraná, donde delincuentes ingresaron durante el fin de semana y robaron distintos elementos utilizados para la atención de pacientes.
La directora suplente del establecimiento, Rita Aguirre, explicó a Elonce que al llegar al lugar durante la mañana del martes descubrió daños en el sector administrativo y constató el faltante de diversos elementos. “Visualizo que habían roto la alarma de uno de los sectores de administración, levantaron la cámara y rompieron una ventana por la cual ingresaron al centro de salud”, relató.
Entre los elementos robados se encontraba un teléfono celular utilizado para otorgar turnos programados y para la comunicación con los pacientes. “Ahí tienen toda la información”, lamentó la profesional.
Se llevaron leche en polvo, un celular y una estufa
Los delincuentes también sustrajeron 12 cajas de leche en polvo y una estufa eléctrica. Además, dañaron cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores del edificio.
Aguirre indicó que sospechan que los autores del hecho delictivo pretendían continuar llevándose otros elementos, aunque aparentemente algo interrumpió el robo. “Había cosas preparadas como para seguir llevándose cosas”, señaló.
La directora destacó además que no se llevaron herramientas fundamentales para el funcionamiento del centro de salud. “Gracias a Dios no faltó ninguna computadora porque hoy trabajamos todo digitalizado”, sostuvo.
No es el primer robo
Desde el centro de salud recordaron que no es la primera vez que sufren hechos similares. Hace aproximadamente un año y medio, delincuentes ingresaron de la misma manera y se llevaron un televisor y una pava eléctrica. Además, recientemente intentaron sustraer equipos de aire acondicionado.
Aguirre explicó a Elonce que el edificio solo cuenta con servicio de policía adicional durante el horario de atención y que durante la noche no poseen vigilancia permanente por falta de recursos.
“Es muy triste, muy amargo y genera mucha impotencia. Todo esto no es de nosotros, es de la comunidad, y es muy triste llegar y encontrar daños y que se haya llevado la leche que es para nuestra gente”, expresó con indignación la encargada del establecimiento sanitario.
Finalmente, anticipó que realizan distintas gestiones junto a las instituciones de la zona, y también con la escuela que funciona al lado, "con el objetivo de encontrar soluciones conjuntas para reforzar la seguridad y evitar nuevos hechos de robo”.