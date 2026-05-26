Como inscribirse al plan para refinanciar deudas destinado a empleados públicos y privados

En la página web del Banco de Entre Ríos está habilitada la inscripción para adherirse al plan de refinanciación de deudas lanzado por el gobierno provincial para trabajadores y jubilados.
El gobierno de Entre Ríos, en conjunto con el Banco de Entre Ríos, presentaron un Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos, que permite refinanciar deudas de los trabajadores estatales activos y pasivos y también del sector privado.
El programa ofrece una tasa fija del 60 por ciento TNA, considerablemente inferior a las tasas del mercado, plazos de hasta 60 meses y un período de gracia de dos meses sin pago de cuotas.
La iniciativa, que no tiene costo fiscal para la provincia, tiene como objetivo principal sustituir deudas de alto costo contraídas en mutuales, cooperativas, entidades financieras u otras por un único préstamo con condiciones más favorables, permitiendo ordenar las finanzas personales y reducir significativamente la carga mensual.
Cómo inscribirse
La semana pasada desde el Banco Entre Ríos, informaron que ya está habilitado en su sitio web el formulario para los trabajadores públicos, privados y jubilados que deseen adherirse al “Plan de Alivio Financiero”, de manera simple y 100% online.
Los interesados podrán completar el formulario y adjuntar la documentación requerida.
El ingreso se realiza a través de la sección “Préstamos” > “Gestioná tus deudas” > “Plan de Alivio Financiero”.
Entre los principales beneficios del programa se destacan:
• 60 días de gracia: el beneficiario comienza a pagar recién en el tercer mes.
• Tasa fija del 60% TNA.
• Plazos de hasta 60 meses.
• Destinado a empleados -públicos y privados- y jubilados
Cómo generar la solicitud
El proceso de adhesión se realiza en tres simples pasos:
-Ingresar a la web oficial del Banco Entre Ríos https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/prestamos/plan-alivio-financiero
-Completar los datos básicos y la documentación solicitada en el formulario exclusivo.
-El Banco inicia el proceso de evaluación de cada situación particular y se comunica con el cliente para coordinar los pasos a seguir.
¿Quiénes pueden acceder?
Pueden solicitarlo los empleados activos y pasivos (jubilados) de la Administración Pública Provincial que pertenezcan a la planta permanente o posean estabilidad laboral garantizada y trabajadores del sector privado de la Provincia de Entre Ríos.
¿Qué deudas se pueden cancelar?
Se pueden cancelar deudas vigentes:
-Para empleados públicos: Deudas con entidades crediticias habilitadas en el sistema CODES y obligaciones con el Banco Entre Ríos.
-Para sector privado: Deudas con bancos, asociaciones civiles, cooperativas, mutuales y el propio Banco.
¿Cuáles son las condiciones exclusivas del préstamo?
A diferencia de un préstamo personal tradicional, esta línea cuenta con:
-Tasa de Interés: Tasa preferencial.
-Plazo: Hasta 60 meses.
-Período de Gracia: Hasta 2 meses para el pago de capital e intereses.
-Relación Cuota-Ingreso: La cuota no podrá superar el 40% de los ingresos netos afectables.
¿Qué documentación se debe presentar?
Para completar el trámite en la sucursal, deberás presentar:
- Ingresos demostrables.
- Certificados de Deuda: Los comprobantes emitidos por las entidades acreedoras donde figure el detalle de las obligaciones que vas a unificar.
- DNI: Para validar tu identidad al momento de la firma.
¿Cómo es el proceso de cancelación de las deudas?
El proceso tiene 3 simples pasos:
1. Registro Online: Primero se completa el formulario en la web del banco, punto de partida para analizar el caso.
2. Notificación: se analiza el perfil crediticio y notifican el resultado del mismo utilizando los datos de contacto que se completaron en el formulario con las indicaciones pertinentes para saber cómo avanzar sea positivo o negativo el resultado del análisis. En caso de estar aprobado, se envía el monto disponible de la línea de desendeudamiento y se asigna un turno para presentarse en la sucursal. Pueden transcurrir algunos días entre la inscripción y la asignación del turno.
3. Finalización: Una vez con la aprobación crediticia, el usuario se debe acercar a la sucursal seleccionada en el formulario el día del turno asignado, con los certificados de deuda. Una vez presentada la documentación en sucursal, el Banco acreditará los fondos en la cuenta y realizará automáticamente las transferencias a los acreedores. Las deudas externas quedarán canceladas en el acto y, a partir de ese momento, se cuenta con el nuevo préstamo en el Banco Entre Ríos.
¿Cómo se paga la cuota?
-Empleados Públicos: Mediante descuento directo de haberes a través del sistema CODES.
-Sector Privado: Mediante débito automático en la cuenta bancaria donde perciben sus haberes.