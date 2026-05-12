Plan de refinanciación de deudas de trabajadores estatales: los principales detalles

El gobierno de Entre Ríos, en conjunto con el Banco de Entre Ríos, presentó el Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos, que permitirá refinanciar las deudas de los trabajadores estatales activos y pasivos y que se proyecta también para el sector privado.

El programa ofrece una tasa fija del 60 por ciento TNA, considerablemente inferior a las tasas del mercado, plazos de hasta 60 meses y un período de gracia de dos meses sin pago de cuotas.

La iniciativa, que no tiene costo fiscal para la provincia, tiene como objetivo principal sustituir deudas de alto costo contraídas en mutuales, cooperativas, entidades financieras u otras por un único préstamo con condiciones más favorables, permitiendo ordenar las finanzas personales y reducir significativamente la carga mensual.

Fabián Boleas, ministro de Economía y Servicios Públicos fue el encargado de explicar los principales puntos de la herramienta que busca adecuar las condiciones de endeudamiento al nuevo escenario financiero.

El funcionario remarcó a Elonce que muchos trabajadores tomaron créditos personales durante períodos de tasas elevadas y ahora podrán refinanciarlos en mejores condiciones.

Es por ello que el impacto principal del programa estará en la reducción de las cuotas mensuales y en el alivio económico para las familias. “Ese dinero que se libera y antes estaba destinado al pago de la cuota de un préstamo vuelve al consumo”, afirmó.

Asimismo, adelantó que el alcance del programa no se limitará al sector público: “estamos convencidos de que tiene que estar dirigido a todos los asalariados activos y pasivos entrerrianos”, indicó.

Características del programa

El programa ofrece una tasa fija del 60 por ciento TNA, considerablemente inferior a las tasas del mercado, plazos de hasta 60 meses y un período de gracia de dos meses sin pago de cuotas. Además, la operatoria se realiza mediante código de descuento directo sobre los haberes, lo que simplifica el proceso y evita trámites adicionales.

Se estima que los trabajadores podrán liberar en promedio alrededor del 20 por ciento de su salario mensual, incrementando así su poder adquisitivo y mejorando su calidad de vida.

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Proceso simple, digital y transparente

La inscripción al programa se realizará de manera 100 por ciento digital a través del sitio web del Banco de Entre Ríos, donde se registrará la demanda para su análisis. Luego, se aplicará un criterio técnico basado en la relación cuota-ingreso, que establece que la nueva cuota no podrá superar el 30 por ciento del ingreso neto del solicitante.

Quienes cumplan con este requisito recibirán un turno en la sucursal más cercana para completar el trámite, presentando la documentación correspondiente de sus deudas vigentes.

En ese marco, precisó que es para "deudas con entidades financieras, con bancos, financieras, mutuales, originadas por créditos personales tomados, inclusive por deudas con tarjetas de crédito".

El programa incluirá refinanciación de deudas bancarias, financieras y mutuales. Además, contemplará facilidades para los beneficiarios.

Contexto económico y alivio para asalariados

Finalmente, Boleas vinculó esta medida con el escenario macroeconómico nacional y la baja progresiva de las tasas de interés. “Toda la economía tiene que ir moviéndose en función de lo que está sucediendo a nivel macroeconómico”, afirmó.

En esa línea, comparó la estrategia provincial de refinanciación de deuda con la situación que atraviesan trabajadores y empresas. “Así como la provincia ha sido clara en la necesidad de refinanciar la deuda provincial, eso no escapa a la realidad de los empresarios y de los empleados”, manifestó.

Consideró que el programa permitirá que los asalariados adapten sus compromisos financieros a condiciones más favorables. Elonce.com