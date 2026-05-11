El Gobierno lanzó plan para refinanciar deudas en hasta 60 cuotas: quiénes podrán acceder

REDACCIÓN ELONCE
El Gobierno de Entre Ríos y el Banco de Entre Ríos presentaron un programa de refinanciación de deudas destinado a trabajadores activos y jubilados provinciales. Tasas, cuotas y quiénes podrán acceder.
El Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos fue presentado por el Gobierno de Entre Ríos junto al Banco de Entre Ríos con el objetivo de aliviar la carga financiera de trabajadores estatales, privados y jubilados provinciales mediante la refinanciación de deudas con tasas más bajas y plazos extendidos. La iniciativa ofrecerá una tasa fija del 60% TNA, hasta 60 cuotas y un período de gracia de dos meses sin pago.
El ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, explicó que la herramienta busca adecuar las condiciones de endeudamiento al nuevo escenario financiero. “Con el objetivo de lograr modificar el perfil financiero que puedan tener los empleados, tanto públicos como privados y, también, de los jubilados provinciales, y atento a la evaluación que hacemos del mercado financiero, el cual ha venido teniendo un descenso de las tasas de interés”, expresó.
El funcionario remarcó que muchos trabajadores tomaron créditos personales durante períodos de tasas elevadas y que ahora podrán refinanciarlos en mejores condiciones. “Esto quiere decir que, si el año pasado tomé un crédito personal a determinada tasa, esta gestión que llevamos adelante junto al agente financiero de la provincia que es el Banco Entre Ríos va a permitir, en algunos casos, reducir a la mitad esa tasa de interés”, señaló a Elonce.
Refinanciación con menor carga financiera
Boleas sostuvo que el impacto principal del programa estará en la reducción de las cuotas mensuales y en el alivio económico para las familias. “Claramente eso genera un alivio en el valor de las cuotas que pagan los empleados por mes y, por supuesto, ese dinero que se libera y antes estaba destinado al pago de la cuota de un préstamo vuelve al consumo”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la medida también podría tener efectos positivos sobre la economía provincial. “Ese dinero liberado vuelve al consumo y revitaliza o mejora la performance de la economía local”, destacó el ministro.
El titular de la cartera económica explicó además que el alcance del programa no se limitará al sector público. “Lo venimos planteando como un programa que alcance también a los empleados del sector privado, porque claramente estamos convencidos de que tiene que estar dirigido a todos los asalariados activos y pasivos entrerrianos”, indicó a Elonce.
Cómo funcionará el programa
Para explicar el alcance del plan, Boleas ejemplificó con casos de créditos tomados durante el año pasado, cuando las tasas eran considerablemente más elevadas. “Supongamos que el año pasado tomé un préstamo personal a una tasa de 120% o 130%; este programa va a permitir refinanciar esa deuda con una tasa que en este momento andará más o menos en el 60%”, explicó.
Según detalló, esa diferencia permitirá reducir significativamente el costo financiero de las obligaciones ya contraídas. “Eso permite bajar a la mitad o inclusive más de la mitad la tasa de interés que estoy pagando actualmente por ese préstamo”, remarcó.
El programa incluirá refinanciación de deudas bancarias, financieras y mutuales. Además, contemplará facilidades para los beneficiarios. “Hemos solicitado un período de gracia de dos meses, que también lo van a tener. Además, el programa consta de una refinanciación que puede ser hasta en 60 cuotas”, precisó el ministro.
Sin costo fiscal y con inscripción digital
Boleas aclaró que la implementación del programa no tendrá impacto sobre las cuentas públicas provinciales. “Es sin costo fiscal para la provincia y de esa manera, verían aliviada su situación aquellas personas o asalariados que tienen deuda, a partir de pagar intereses menores”, sostuvo ante Elonce.
El funcionario indicó que actualmente se están terminando de ajustar cuestiones operativas junto al Banco de Entre Ríos y adelantó que el programa estará disponible en los próximos días. “Estamos ajustando las cuestiones operativas con el banco y en los próximos días estará vigente”, confirmó.
En línea con la política de digitalización impulsada por el Gobierno provincial, la adhesión al programa será completamente online. “Estamos pensando en un programa que sea absolutamente digital; seguramente será en contacto con el banco o con nuestro agente financiero y será lo más simple y rápido posible para que lo puedan implementar ni bien esté disponible”, explicó.
Contexto económico y alivio para asalariados
El ministro vinculó esta medida con el escenario macroeconómico nacional y la baja progresiva de las tasas de interés. “Toda la economía tiene que ir moviéndose en función de lo que está sucediendo a nivel macroeconómico”, afirmó.
En esa línea, comparó la estrategia provincial de refinanciación de deuda con la situación que atraviesan trabajadores y empresas. “Así como la provincia ha sido clara en la necesidad de refinanciar la deuda provincial, eso no escapa a la realidad de los empresarios y de los empleados”, manifestó.
Finalmente, Boleas consideró que el programa permitirá que los asalariados adapten sus compromisos financieros a condiciones más favorables. “Lo que se van a ver beneficiados los asalariados es que van a poder ajustar las condiciones de mercado, que son más favorables tanto en la tasa como en el plazo”, concluyó. Elonce.