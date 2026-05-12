Juicio por narcotráfico: Airaldi pidió ampliar su declaración en el día de su cumpleaños

El juicio oral por presunto narcotráfico contra Leonardo Airaldi se reanuda este martes en los tribunales federales de Paraná con una nueva audiencia en la que declaran cinco testigos propuestos por las defensas. En paralelo, trascendió que el principal acusado solicitó ampliar su declaración indagatoria el próximo 19 de mayo, fecha en la que cumplirá 45 años.

El debate es considerado uno de los procesos judiciales más relevantes de la región en materia de narcotráfico, ya que unifica dos causas iniciadas en Entre Ríos y Santa Fe. El Tribunal Oral Federal está integrado por las juezas Noemí Berros y Emilce Rojas, junto al juez José María Escobar Cello.

Por la acusación intervienen el fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy, el titular de PROCUNAR, Diego Iglesias, y el fiscal coadyuvante Martín Uriona.

El pedido de Airaldi y las medidas de seguridad

Según se informó, la defensora Mariana Barbitta solicitó que Airaldi amplíe su declaración indagatoria durante la audiencia prevista para el 19 de mayo, fecha en la que el acusado cumplirá 45 años. El pedido recibió dictamen favorable del fiscal Candioti y, para concretarse, el acusado será trasladado desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza hacia Paraná, publicó Análisis.

Airaldi permanece detenido desde que avanzaron las investigaciones vinculadas al supuesto plan criminal para atentar contra la vida del fiscal que lo investigó, del juez federal Leandro Ríos y del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

La última vez que el imputado estuvo en Paraná fue el 7 de marzo. En aquella oportunidad negó haber organizado un ataque contra funcionarios judiciales y aseguró: “Jamás se me cruzó por la cabeza sacarle la vida a nadie”.

Próximas audiencias y causas investigadas

El juicio continuará el 27 y 29 de mayo con nuevas jornadas destinadas a la producción de prueba por parte de la Fiscalía. Está previsto que declaren policías santafesinos que participaron del operativo realizado en Puerto Gaboto, donde fueron secuestrados casi 30 kilos de cocaína.

La droga fue encontrada en la vivienda del puestero Diego “Pete” Torres, frente a la localidad entrerriana de Las Cuevas. Según la hipótesis acusatoria, Torres respondía órdenes de Airaldi y la organización utilizaba campos, islas y hasta una pista clandestina sobre el río Paraná para el traslado de estupefacientes.

La segunda causa que llegó a juicio investiga una presunta estructura criminal que habría operado entre 2019 y 2024 mediante logística terrestre y fluvial en zonas rurales del departamento Diamante y otras áreas vinculadas al tráfico regional de droga.