El fiscal Juan Podhayny reafirmó la acusación contra Leonardo Airaldi en el juicio por narcotráfico

El juicio oral y público contra Leonardo Airaldi, ex titular de la Sociedad Rural de Diamante, continúa su curso en la ciudad de Paraná. El fiscal federal Juan Podhayny brindó detalles sobre la audiencia que tuvo lugar recientemente y destacó que se rechazaron todos los pedidos de nulidad planteados por la defensa del imputado. Según el fiscal, este avance es crucial para el Ministerio Público Fiscal (MPF) en su objetivo de llevar adelante el juicio, que involucra a Airaldi como presunto líder, proveedor y financiador de una red narcocriminal operativa entre 2019 y 2024 en las ciudades de Diamante y Paraná.

Podhayny señaló que la audiencia de este martes resultó significativa, ya que el tribunal decidió continuar con el juicio, desestimando los intentos de la defensa de Airaldi y otros procesados por cuestionar el proceso. "Hoy fue un día muy importante para el Ministerio Público Fiscal, porque se decidió seguir con este debate y se rechazaron todos los planteos de nulidad efectuados por la defensa de Airaldi", declaró el fiscal en diálogo con Elonce.

El fiscal también destacó el rol de los fiscales de la PROCUNAR (Procura de Narcocriminalidad), cuyo trabajo se ha centrado en la construcción de la acusación y en la recopilación de pruebas clave que sustentan el caso. La acusación sostiene que Airaldi, junto a otros miembros de la organización, participó activamente en el narcotráfico y en el almacenamiento de casi 30 kilos de cocaína.

Rechazo de nulidades y fortaleza de la acusación

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la decisión del tribunal de rechazar la nulidad de la requisitoria fiscal de elevación a juicio. Este rechazo, según explicó Podhayny, responde a la sólida fundamentación de la acusación. El fiscal indicó que la requisitoria fue "muy extensa" y que cumplió con todos los requisitos legales necesarios para dar inicio al juicio oral. En este sentido, destacó que la investigación ha reunido pruebas suficientes para procesar a Airaldi y a otros ocho imputados.

El fiscal federal dialogó sobre la causa. Foto: Elonce.

El fiscal también precisó que el tribunal consideró que la requisitoria estaba "debidamente circunstanciada", es decir, que está bien diferenciada y establece con claridad los roles que le corresponden a cada uno de los acusados en la estructura de la organización criminal. Además, hizo hincapié en que no solo se le atribuye a Airaldi el haber organizado y financiado la red de narcotráfico, sino que también se le acusa de almacenar casi 30 kilos de cocaína, un hecho que resulta central en el caso.

"Estamos hablando de una requisitoria fiscal de elevación a juicio muy detallada y específica, que dejó en claro los vínculos y roles de cada imputado, especialmente de Airaldi", comentó Podhayny. La acusación sostiene que Airaldi operaba desde su posición como líder de la Sociedad Rural de Diamante, lo que le permitió organizar la logística y financiar las actividades de la red narcocriminal.

Declaraciones y próximos pasos del juicio

Durante la audiencia, también se procedió a la declaración indagatoria de los imputados, incluido Leonardo Airaldi, un acto que forma parte de su defensa material. El imputado, según se indicó, se dedicó a describir su vinculación con la Sociedad Rural de Diamante y su actividad agropecuaria, insistiendo en su perfil de empresario rural. Sin embargo, la defensa no logró desvirtuar las acusaciones graves que recaen sobre él.

Foto: Elonce.

El juicio, que se extendería hasta el mes de julio, sigue avanzando y se prevé que continúe con más testimonios y pruebas que ayuden a esclarecer el alcance de las operaciones ilegales que se le atribuyen a Airaldi y a los otros procesados. Las autoridades judiciales siguen con atención el desarrollo del caso, que tiene un alto impacto en la lucha contra el narcotráfico en la región.