Volcó un auto en la Ruta Nacional 14 y el tránsito se vio interrumpido este sábado alrededor de las 13:00 horas, a la altura del kilómetro 259, en cercanías de la ciudad de Concordia. El siniestro vial involucró a un automóvil Peugeot 208 de color negro, conducido por una joven de 19 años que circulaba en sentido norte-sur por la autovía.

Foto: P.E.R.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se habría producido cuando la conductora perdió el control del rodado tras morder la banquina oeste. Esta situación provocó un desplazamiento brusco hacia el centro de la calzada, lo que derivó en el vuelco del vehículo, que terminó detenido sobre su lateral derecho.

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El accidente generó complicaciones en el tránsito, que debió ser reducido a un solo carril mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción del automóvil. La circulación se vio afectada durante varios minutos, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una vía de alto flujo vehicular.

Operativo en la zona y asistencia a la conductora

Tras el vuelco, personal de Policía Caminera se hizo presente en el lugar para controlar la situación, ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de quienes circulaban por la zona. También se coordinó el retiro del vehículo siniestrado para liberar la calzada y normalizar la circulación lo antes posible.

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En cuanto al estado de la conductora, se indicó que la joven presentó un cuadro de shock producto del impacto y la situación vivida. Sin embargo, al momento de ser asistida se encontraba consciente, orientada en tiempo y espacio, y sin lesiones de gravedad visibles, señalaron fuentes policiales.