Un perro detector permitió hallar cocaína en un vehículo que ingresaba a Federación

Un operativo de control permitió detectar cocaína en un vehículo que ingresaba a la ciudad de Federación desde Chajarí. El procedimiento se realizó durante la noche del viernes en la Ruta Provincial 44, donde personal policial interceptó un automóvil con cinco ocupantes.

El hallazgo de cocaína se produjo en el marco de un control de rutina llevado adelante por efectivos de Drogas Peligrosas y de la Comisaría Suburbios. La intervención derivó en la detención de un hombre mayor de edad y en el secuestro de distintos elementos vinculados a la causa.

Según se informó, el vehículo presentaba comportamientos que llamaron la atención del personal policial, lo que motivó una inspección más detallada.

Control vehicular y hallazgo

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 21:00, a la altura del kilómetro 5,5 de la ruta provincial. Allí, los agentes detuvieron la marcha de un Renault Logan en el que se trasladaban cinco personas.

Durante la identificación de los ocupantes, los efectivos advirtieron un estado de nerviosismo, lo que derivó en una revisión visual del interior del rodado. En ese contexto, se detectó un envoltorio de procedencia dudosa.

Ante esa situación, se dio intervención a la Justicia, que ordenó la requisa del vehículo y de los ocupantes.

Intervención del perro detector

En el procedimiento participó el perro detector de narcóticos, llamado “Román”, que marcó la posible presencia de estupefacientes en el interior del automóvil.

A partir de esa señal, se realizó una requisa más exhaustiva que permitió confirmar la presencia de cocaína. En total, se secuestraron dos envoltorios de nylon que arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Además, se incautó un teléfono celular y el vehículo en el que se trasladaban los involucrados.

Detención y actuaciones

Como resultado del operativo, uno de los ocupantes, un hombre mayor de edad, quedó detenido y fue trasladado a dependencias de la Jefatura Departamental Federación.

En tanto, las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad de los involucrados.