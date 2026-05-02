El Teatro Municipal presenta su agenda de mayo con destacadas propuestas

El Teatro Municipal presenta su agenda de propuestas para mayo. La programación abarca teatro, música, danza, cine y humor, con propuestas para todos los públicos. Todas las entradas se pueden comprar en la boletería del Teatro, de martes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 20 hs, y los sábados de 10 a 12 y de 18 a 20.
Entre los espectáculos nacionales se destacan El hombre inesperado, Sergio Feferovich: La música de las ideas, Destino San Javier, Nico de Tracy y Bloody Tango, que compartirán escenario con producciones locales y regionales.
Además, durante todo el mes continuarán las visitas guiadas gratuitas destinadas a escuelas y público en general, fortaleciendo el vínculo del Teatro con la comunidad y promoviendo el acceso a la cultura.
Programación
Domingo 3
21 horas | Detrás del terciopelo rojo
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $16.000
Género: Varieté – Duración: 1:30 horas.
Organiza Consciente In Producciones.
Martes 5
20:30 horas | Emboscada
Entrada libre y gratuita.
Género: Cine – Duración: 1:35 horas.
Organiza Alasur Estudio.
Miércoles 6
09 y 10 horas | El corazón del actor. La escuela va al teatro
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $10.000
Género: Teatro (suspenso) – Duración: 1 hora.
Organiza Equipo de Educación por el Arte.
Viernes 8
21 horas | El hombre inesperado
Entradas por boletería del Teatro o por Ticketway:
Platea y palcos bajos: $38.000
Palcos altos: $35.000
Tertulia: $32.000
Género: Comedia dramática – Duración: 75 minutos.
Organiza Somos Producciones.
Sábado 9
20 horas | Festival del Folclore Bomba
Entradas por boletería del Teatro o por Passline:
Platea: $20.000
Palcos bajos: $18.000
Palcos altos: $15.000
Tertulia: $12.000
Género: Música / danza – Duración: 2 horas.
Organiza Tierra Bomba.
Domingo 10
21 horas | Loca de humor
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $20.000
Género: Varieté – Duración: 1:20 horas.
Organiza Leo Bartolomé.
Jueves 14
21 horas | Sergio Feferovich: La música de las ideas
Entradas por boletería del Teatro o por Platea Vip:
Platea y palcos: $42.000
Tertulia: $38.000
Género: Música – Duración: 2 horas.
Organiza Sin Producciones.
Viernes 15
21 horas | Georgian Sinfonietta
Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:
Platea preferencial: $50.000
Platea general: $40.000
Palcos bajos: $35.000
Palcos altos / anfiteatro / tertulia: $30.000
Paraíso: $25.000
Género: Música – Duración: 2 horas.
Organiza Paracima Producciones.
Sábado 16
19 horas | 70° Convención Nacional Leonismo Argentino
Entrada libre y gratuita.
Género: Acto – Duración: 3 horas.
Organiza Asociación Leonismo Argentino.
Domingo 17
15 horas | Guerreras doradas
Entradas por boletería del Teatro o por Platea Vip:
Platea y palcos: $30.000
Tertulia: $25.000
Género: Infantil – Duración: 1:30 horas.
Organiza Sin Producciones.
Domingo 17
21 horas | Pablo Millán: “Ponele brillo al humor”
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $18.000
Con bono: $15.000
Género: Teatro – Duración: 2 horas.
Organiza Sin Producciones.
Miércoles 20
20:30 horas | Muestra anual 2026 K’oembota
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $8.000
Género: Folclore.
Organiza Grupo Folklórico K’oembota.
Viernes 22
21 horas | Tríada Suite
Entradas por boletería del Teatro:
Platea (filas 1 a 9) y palcos bajos: $23.500
Platea (fila 10 en adelante) y palcos altos: $22.000
Tertulia: $15.000
Género: Ballet contemporáneo – Duración: 1:30 horas.
Organiza Instituto Ballerina.
Sábado 23
21 horas | Destino San Javier
Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:
Platea preferencial: $60.000
Platea general y palcos bajos: $50.000
Palcos altos: $40.000
Tertulia: $35.000
Paraíso: $30.000
Género: Música – Duración: 2 horas.
Organiza Paracima Producciones.
Miércoles 27
20 horas | Nico de Tracy: “Purga”
Entradas por boletería del Teatro o por Platea Vip:
Entrada general: $35.000
Anticipadas: $33.000
Género: Stand up – Duración: 1:30 horas.
Organiza Sin Producciones.
Jueves 28
20:30 horas | Concierto Día del Ejército Argentino
Entrada libre y gratuita.
Género: Música – Duración: 1:30 horas.
Organiza Ejército Argentino.
Viernes 29
21 horas | Reímos y danzamos
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $10.000
Género: Show cómico musical.
Organiza AM Producciones Teatrales.
Sábado 30
21 horas | Bloody Tango
Entradas por boletería del Teatro o por Ticketway:
Platea y palcos bajos: $45.000
Palcos altos: $40.000
Tertulia: $35.000
Paraíso: $30.000
Género: Musical – Duración: 1:30 horas.
Organiza JB Producciones.