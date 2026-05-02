El Teatro Municipal presenta su agenda de mayo con destacadas propuestas

La programación abarca teatro, música, danza, cine y humor, con propuestas para todos los públicos. Además, durante todo el mes continuarán las visitas guiadas gratuitas destinadas a escuelas y público en general.

2 de Mayo de 2026
El Teatro Municipal presenta su agenda de mayo. Foto: (Archivo).

El Teatro Municipal presenta su agenda de propuestas para mayo. La programación abarca teatro, música, danza, cine y humor, con propuestas para todos los públicos. Todas las entradas se pueden comprar en la boletería del Teatro, de martes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 20 hs, y los sábados de 10 a 12 y de 18 a 20.

 

Entre los espectáculos nacionales se destacan El hombre inesperado, Sergio Feferovich: La música de las ideas, Destino San Javier, Nico de Tracy y Bloody Tango, que compartirán escenario con producciones locales y regionales.

 

Además, durante todo el mes continuarán las visitas guiadas gratuitas destinadas a escuelas y público en general, fortaleciendo el vínculo del Teatro con la comunidad y promoviendo el acceso a la cultura.

 

Programación

 

Domingo 3

21 horas | Detrás del terciopelo rojo

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $16.000

Género: Varieté – Duración: 1:30 horas.

Organiza Consciente In Producciones.

 

Martes 5

20:30 horas | Emboscada

Entrada libre y gratuita.

Género: Cine – Duración: 1:35 horas.

Organiza Alasur Estudio.

 

Miércoles 6

09 y 10 horas | El corazón del actor. La escuela va al teatro

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $10.000

Género: Teatro (suspenso) – Duración: 1 hora.

Organiza Equipo de Educación por el Arte.

 

Viernes 8

21 horas | El hombre inesperado

Entradas por boletería del Teatro o por Ticketway:

Platea y palcos bajos: $38.000

Palcos altos: $35.000

Tertulia: $32.000

Género: Comedia dramática – Duración: 75 minutos.

Organiza Somos Producciones.

 

Sábado 9

20 horas | Festival del Folclore Bomba

Entradas por boletería del Teatro o por Passline:

Platea: $20.000

Palcos bajos: $18.000

Palcos altos: $15.000

Tertulia: $12.000

Género: Música / danza – Duración: 2 horas.

Organiza Tierra Bomba.

 

Domingo 10

21 horas | Loca de humor

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $20.000

Género: Varieté – Duración: 1:20 horas.

Organiza Leo Bartolomé.

Jueves 14

21 horas | Sergio Feferovich: La música de las ideas

Entradas por boletería del Teatro o por Platea Vip:

Platea y palcos: $42.000

Tertulia: $38.000

Género: Música – Duración: 2 horas.

Organiza Sin Producciones.

 

Viernes 15

21 horas | Georgian Sinfonietta

Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:

Platea preferencial: $50.000

Platea general: $40.000

Palcos bajos: $35.000

Palcos altos / anfiteatro / tertulia: $30.000

Paraíso: $25.000

Género: Música – Duración: 2 horas.

Organiza Paracima Producciones.

 

Sábado 16

19 horas | 70° Convención Nacional Leonismo Argentino

Entrada libre y gratuita.

Género: Acto – Duración: 3 horas.

Organiza Asociación Leonismo Argentino.

 

Domingo 17

15 horas | Guerreras doradas

Entradas por boletería del Teatro o por Platea Vip:

Platea y palcos: $30.000

Tertulia: $25.000

Género: Infantil – Duración: 1:30 horas.

Organiza Sin Producciones.

 

Domingo 17

21 horas | Pablo Millán: “Ponele brillo al humor”

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $18.000

Con bono: $15.000

Género: Teatro – Duración: 2 horas.

Organiza Sin Producciones.

 

Miércoles 20

20:30 horas | Muestra anual 2026 K’oembota

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $8.000

Género: Folclore.

Organiza Grupo Folklórico K’oembota.

 

Viernes 22

21 horas | Tríada Suite

Entradas por boletería del Teatro:

Platea (filas 1 a 9) y palcos bajos: $23.500

Platea (fila 10 en adelante) y palcos altos: $22.000

Tertulia: $15.000

Género: Ballet contemporáneo – Duración: 1:30 horas.

Organiza Instituto Ballerina.

 

Sábado 23

21 horas | Destino San Javier

Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:

Platea preferencial: $60.000

Platea general y palcos bajos: $50.000

Palcos altos: $40.000

Tertulia: $35.000

Paraíso: $30.000

Género: Música – Duración: 2 horas.

Organiza Paracima Producciones.

 

Miércoles 27

20 horas | Nico de Tracy: “Purga”

Entradas por boletería del Teatro o por Platea Vip:

Entrada general: $35.000

Anticipadas: $33.000

Género: Stand up – Duración: 1:30 horas.

Organiza Sin Producciones.

 

Jueves 28

20:30 horas | Concierto Día del Ejército Argentino

Entrada libre y gratuita.

Género: Música – Duración: 1:30 horas.

Organiza Ejército Argentino.

 

Viernes 29

21 horas | Reímos y danzamos

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $10.000

Género: Show cómico musical.

Organiza AM Producciones Teatrales.

 

Sábado 30

21 horas | Bloody Tango

Entradas por boletería del Teatro o por Ticketway:

Platea y palcos bajos: $45.000

Palcos altos: $40.000

Tertulia: $35.000

Paraíso: $30.000

Género: Musical – Duración: 1:30 horas.

Organiza JB Producciones.

Teatro Municipal 3 de Febrero agenda mayo
