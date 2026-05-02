Conductor cayó con su camioneta desde un puente tras despistar en Ruta 130: sufrió heridas leves

REDACCIÓN ELONCE
Un siniestro vial en la Ruta 130, dejó a un conductor con lesiones leves tras despistar, impactar contra un puente y caer al arroyo en el departamento Villaguay. El hecho ocurrió en la mañana de este sábado.
El siniestro vial en la Ruta 130 dejó como saldo a un conductor con lesiones leves, luego de que despistara con su camioneta y cayera desde un puente hacia un arroyo. El hecho ocurrió alrededor de las 08:50, a la altura del kilómetro 63, en el departamento Villaguay.
Personal policial de la Subcomisaría Ingeniero Sajaroff acudió al lugar tras un llamado a la Sala de Comando Radioeléctrico. Al arribar, constataron el despiste y vuelco de una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 57 años oriundo de Villa Elisa, quien circulaba solo en sentido oeste-este.
Investigación del hecho
De acuerdo a las primeras manifestaciones, el conductor habría perdido el control del vehículo, impactando contra un puente y cayendo desde el mismo hacia el arroyo. A pesar de la magnitud del siniestro, el hombre presentaba dolencias de carácter leve.
En el lugar se solicitó la presencia de una ambulancia para su atención médica preventiva. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron el accidente, confirmaron fuentes policiales.