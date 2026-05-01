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Robos en cuatro localidades: identificaron a un sospechoso en Concepción del Uruguay tras allanamientos

Los operativos se concretaron en una vivienda ubicada en un campo de la zona de Capihuelo, departamento Uruguay, donde reside un hombre investigado por su presunta vinculación con una banda delictiva.

1 de Mayo de 2026
Se realizaron allanamientos para investigar sobre un raid delictivo en cuatro localidades
Se realizaron allanamientos para investigar sobre un raid delictivo en cuatro localidades Foto: Policía de Entre Ríos

Los operativos se concretaron en una vivienda ubicada en un campo de la zona de Capihuelo, departamento Uruguay, donde reside un hombre investigado por su presunta vinculación con una banda delictiva.

La Policía de Entre Ríos avanzó en la investigación de una serie de robos ocurridos en distintas localidades y logró identificar a un sospechoso en Concepción del Uruguay, tras una serie de allanamientos realizados en la zona rural.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de Investigaciones e Inteligencia Criminal de Gualeguaychú, en conjunto con efectivos locales, en el marco de una causa por robos ocurridos también en Urdinarrain, Rosario del Tala y Colón, publicó R2820.

Foto: Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os
Foto: Policía de Entre Ríos

Los hallazgos durante los operativos

Los allanamientos, ordenados por la Justicia, se concretaron en una vivienda ubicada en un campo de la zona de Capihuelo, donde reside un hombre investigado por su presunta vinculación con una banda delictiva.

Durante el operativo, se secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos herramientas como amoladoras, discos de corte y una soldadora autógena.

Además, los efectivos incautaron una Toyota Hilux, que había sido identificada en la investigación a partir de registros de cámaras de seguridad en hechos ocurridos en Urdinarrain.

 

En el lugar se encontraba un empleado del establecimiento junto a familiares del sospechado, mientras que la investigación continúa para determinar la responsabilidad del implicado y posibles conexiones con otros hechos delictivos en la región.

Temas:

robos detención allanamientos
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