Cuáles fueron las marcas y modelos de autos más vendidos de abril

Se conoció el ranking de las 10 marcas más vendidas durante el cuarto mes del año

El mercado automotor argentino volvió a mostrar señales de desaceleración en abril de 2026, con una caída interanual en los patentamientos de vehículos 0km, aunque con una fuerte competencia entre marcas y modelos.

En este escenario, Toyota se consolidó como líder del mes con 6.691 unidades patentadas. Detrás se ubicaron Volkswagen con 5.538 y Fiat con 5.021, completando el podio.

Las marcas y los modelos más vendidos

El ranking de las diez marcas más vendidas lo completaron Ford, Chevrolet, Renault, Peugeot, Citroën, BYD —que sigue ganando terreno— y Jeep.

En cuanto a los modelos, la Toyota Hilux volvió a liderar con 2.346 unidades, confirmando el dominio de las pickups en el mercado local. La siguieron el Peugeot 208 y la Ford Territory.

El top 10 también incluyó a la Ford Ranger, el Fiat Cronos, el Volkswagen Tera, la Chevrolet Tracker, el Chevrolet Onix, la Volkswagen Amarok y la Toyota Yaris Cross.

Los datos reflejan una tendencia clara: el mercado sigue dominado por pickups y SUV, aunque algunos modelos compactos continúan con buen nivel de ventas.

A pesar del retroceso en los patentamientos, abril dejó en evidencia un mercado activo, con cambios en las preferencias de los consumidores y una competencia cada vez más marcada entre las automotrices.