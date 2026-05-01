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Cuáles fueron las marcas y modelos de autos más vendidos de abril

El mercado automotor cerró abril con caída en patentamientos, pero con fuerte competencia. Toyota encabezó el ranking y la Toyota Hilux fue el modelo más vendido.

1 de Mayo de 2026
Se conoció el ranking de las 10 marcas más vendidas durante el cuarto mes del año
Se conoció el ranking de las 10 marcas más vendidas durante el cuarto mes del año

El mercado automotor cerró abril con caída en patentamientos, pero con fuerte competencia. Toyota encabezó el ranking y la Toyota Hilux fue el modelo más vendido.

El mercado automotor argentino volvió a mostrar señales de desaceleración en abril de 2026, con una caída interanual en los patentamientos de vehículos 0km, aunque con una fuerte competencia entre marcas y modelos.

 

En este escenario, Toyota se consolidó como líder del mes con 6.691 unidades patentadas. Detrás se ubicaron Volkswagen con 5.538 y Fiat con 5.021, completando el podio.

Las marcas y los modelos más vendidos

 

El ranking de las diez marcas más vendidas lo completaron Ford, Chevrolet, Renault, Peugeot, Citroën, BYD —que sigue ganando terreno— y Jeep.

 

En cuanto a los modelos, la Toyota Hilux volvió a liderar con 2.346 unidades, confirmando el dominio de las pickups en el mercado local. La siguieron el Peugeot 208 y la Ford Territory.

 

El top 10 también incluyó a la Ford Ranger, el Fiat Cronos, el Volkswagen Tera, la Chevrolet Tracker, el Chevrolet Onix, la Volkswagen Amarok y la Toyota Yaris Cross.

 

Los datos reflejan una tendencia clara: el mercado sigue dominado por pickups y SUV, aunque algunos modelos compactos continúan con buen nivel de ventas.

 

A pesar del retroceso en los patentamientos, abril dejó en evidencia un mercado activo, con cambios en las preferencias de los consumidores y una competencia cada vez más marcada entre las automotrices.

Temas:

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