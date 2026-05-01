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Economía Los aumentos que llegan

Alquileres, combustibles, prepagas y telecomunicaciones: los rubros que suben sus precios en mayo

Con el inicio del quinto mes del año entran en vigencia incrementos en diversos sectores, que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas. Los rubros que aumentan sus precios.

1 de Mayo de 2026
Los aumentos que llegan.
Los aumentos que llegan. Foto: (Archivo).

Con el inicio del quinto mes del año entran en vigencia incrementos en diversos sectores, que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas. Los rubros que aumentan sus precios.

El comienzo de mayo, como sucede en cada mes, trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

 

En los últimos meses, la variación de precios se fue acelerando y condicionando la expectativa gubernamental de que se retome la baja de la inflación. En mayo, los incrementos en diferentes sectores continuarán presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según pudo relevar la Agencia Noticias Argentinas.

 

Alquileres

 

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 32,05% para mayo.

 

De esta manera, continúa con la desaceleración que viene experimentando hace varios meses. En abril el aumento de los alquileres fue de 31,22%, en marzo alcanzó el 33,80%, en febrero el 34,6% y en enero fue de 36,39%.

 

El descenso en lo que va del 2026 muestra una acentuación respecto a las cifras del año pasado y de mediados del 2024, cuando empezó el camino decreciente.

 

Combustibles

 

La nafta y el gasoil subirán en el quinto mes del año, producto de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Al igual que viene sucediendo en las últimas semanas, el incremento será aplicado directamente sin aviso previo.

 

Prepagas

 

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará entre el 3% y el 3,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

 

Servicios públicos

 

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en mayo.

 

Telecomunicaciones

 

Las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en mayo, que rondan entre el 3,5% y 4,5%. De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable.

Temas:

Alquileres combustibles electricidad gas celulares Tarifas
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