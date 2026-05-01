Aumentaron los precios de los combustibles de Shell en Paraná: los nuevos valores

REDACCIÓN ELONCE
Se registró una leve alza en los precios de los combustibles. La variación ya se reflejó en los surtidores y en la capital entrerriana, algunas estaciones de servicios, ya exhiben el aumento. Los nuevos valores.
Aumentaron los precios de los combustibles de Shell en Paraná. El Gobierno dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles para mayo de 0,5% que impactará en los surtidores y difirió para junio el resto del ajuste pendiente, mediante el Decreto 302/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La normativa, determinó el incremento en los montos de los impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de mayo de 2026. El ajuste rige en todo el país.
Impacto en el precio
Las petroleras que operan en la Argentina mantienen un acuerdo hasta el 16 de mayo por el que no trasladarán las variaciones del petróleo internacional a los precios finales de sus productos. Aunque con ese convenio hasta mediados de mayo, las empresas sí trasladan al surtidor otros componentes, como pueden ser los biocombustibles o la actualización de los impuestos.
De esta manera, este viernes feriado, se registró una leve alza en los precios de los combustibles. La variación ya se reflejó en los surtidores y en la capital entrerriana, algunas estaciones de servicios, ya exhiben el aumento de precios.
Los nuevos precios de Shell
Según pudo constatar Elonce, la nafta súper de Shell pasó a costar $2.169 por litro (antes $2.156).
Por su parte, la nafta premium V-Power alcanzó los $2.399 por litro (antes $2.383), posicionándose entre las opciones más costosas del mercado local y ampliando la brecha respecto al combustible de menor octanaje.
En el segmento diésel, también se registraron incrementos en todas las variantes. El Evolux Diesel, correspondiente al gasoil común, se comercializa a $2.327 por litro en Paraná (antes $2.325).
En tanto, el V-Power Diesel, considerado el combustible premium para vehículos diésel, llegó a los $2.509 por litro (antes $2.499), convirtiéndose en el producto de mayor precio dentro de la pizarra.
El porcentaje de suba
Según se indicó a Elonce, los aumentos en los diferentes combustibles varían entre 0,4% y 0,67%. En el caso de la nafta super, el aumento fue de 0,60%, la V Power subió 0,67%, el gasoil común 0,52% y el V Power aumentó 0,40%.
Los precios mencionados, se constataron en la estación de servicios ubicada en calle Sarobe y Avenida Ramírez y en la boca de expendio de calle Laurencena.