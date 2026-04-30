El gobierno reglamentó la Generación Distribuida Comunitaria y Remota de Energía Renovable

Con la reglamentación, se amplía el acceso a energías renovables, una herramienta estratégica que permitirá a usuarios residenciales, comerciales e industriales generar, compartir y aprovechar energía limpia de manera colaborativa.
El gobierno reglamentó la generación distribuida comunitaria y remota, que amplía el acceso a energías renovables, una herramienta estratégica que permitirá a usuarios residenciales, comerciales e industriales generar, compartir y aprovechar energía limpia de manera colaborativa.
La reglamentación fue aprobada por la Secretaría de Energía, a través de la resolución N° 120/26, que habilita un nuevo esquema de implementación de la Generación Distribuida Comunitaria y Remota de Energía Renovable. Esta norma se enmarca en la Ley Provincial N° 10.933 de Energía Eléctrica Sostenible y su reglamentación.
Esta nueva resolución habilita figuras innovadoras, como los usuarios generadores comunitarios, remotos y virtuales, permitiendo que múltiples usuarios puedan asociarse para producir energía renovable, incluso sin necesidad de contar con infraestructura propia en sus domicilios. Esto no solo democratiza el acceso a la generación energética, sino que además reduce costos para los usuarios; optimiza el uso de infraestructura existente; genera economías de escala; mejora la eficiencia del sistema eléctrico; disminuye emisiones y promueve la sostenibilidad
La medida representa un avance concreto en el proceso de transformación de la matriz energética provincial, con el objetivo de alcanzar un 30 por ciento de participación de energías renovables hacia 2030.
A su vez, la normativa establece condiciones claras para la conexión, medición, facturación y distribución de créditos por energía inyectada a la red, garantizando transparencia y previsibilidad para el desarrollo de proyectos.
Decisión política: diversificar la matriz y empoderar a los usuarios
Con esta resolución, el gobierno provincial consolida una política energética que apuesta a la diversificación de la matriz, la innovación tecnológica y la participación activa de la ciudadanía en la transición energética.
En este sentido, el secretario de Energía de la provincia, Jorge Tarchini, destacó: "Este nuevo esquema marca un antes y un después para el desarrollo de energías renovables de nuestra provincia. Estamos dando un paso firme hacia un modelo energético más moderno, donde los usuarios dejan de ser solamente consumidores para convertirse en protagonistas del sistema".
"La generación distribuida comunitaria y remota no solo democratiza el acceso a las energías renovables, sino que fortalece la diversificación de la matriz energética provincial, promueve inversiones y genera desarrollo local", subrayó.
Más oportunidades para invertir, producir y crecer
Esta implementación abre nuevas oportunidades para usuarios individuales, residenciales, generales, medianas demandas, comercios, industrias, Pymes y grandes usuarios industriales. Además, incorpora herramientas como la Generación Distribuida de Interés para la Red (GDIR), que reconoce económicamente los beneficios que estos sistemas aportan al funcionamiento del sistema eléctrico, como la reducción de pérdidas y el diferimiento de inversiones.
Una provincia que mira al futuro
Con esta decisión, Entre Ríos se posiciona entre las jurisdicciones que avanzan en modelos energéticos más descentralizados, eficientes y sostenibles, alineados con los desafíos globales del cambio climático y el desarrollo productivo. La energía deja de ser solo un servicio para convertirse en un motor de desarrollo, inclusión y transformación.