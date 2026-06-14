Plazo fijo: cuánto ganaría si invierto $500.000 a 30 días en junio

El plazo fijo mantiene su lugar entre las alternativas preferidas por los pequeños ahorristas que buscan obtener una renta en pesos sin asumir riesgos significativos. En un escenario de tasas más moderadas que las registradas en años anteriores, esta herramienta financiera sigue atrayendo a quienes priorizan la previsibilidad y la seguridad por encima de mayores rendimientos potenciales.

Durante junio, las entidades financieras continúan ofreciendo rendimientos acordes al actual contexto económico. Si bien las tasas quedaron lejos de los niveles extraordinarios que llegaron a superar los tres dígitos anuales en períodos de elevada inflación, el instrumento conserva atractivo para perfiles conservadores que buscan proteger sus ahorros de la pérdida de valor derivada del paso del tiempo.

En este contexto, muchos inversores se preguntan cuánto dinero pueden obtener concretamente al inmovilizar sus fondos durante el plazo mínimo exigido por los bancos. La respuesta depende del capital invertido, la tasa vigente y el tiempo de permanencia del depósito.

Cuánto paga un plazo fijo de $500.000 en junio

Según los valores informados por el simulador de inversiones del Banco de la Nación Argentina para las colocaciones realizadas de manera electrónica, la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente es del 19% para depósitos constituidos a través de Home Banking o la aplicación BNA+.

Foto: NA.

Tomando como ejemplo una inversión de $500.000 a 30 días, el rendimiento estimado permite calcular con precisión cuánto recibirá el ahorrista al momento del vencimiento. Con la tasa actual, los intereses generados alcanzan los $7.808,22.

De esta manera, al finalizar el período de inversión, el titular del depósito retirará un total de $507.808,22, compuesto por el capital original más los intereses obtenidos durante el mes. Se trata de una rentabilidad conocida desde el momento de la constitución, una de las principales ventajas que destacan quienes eligen este instrumento financiero.

La ventaja de operar de manera digital

Las entidades bancarias impulsan cada vez más la utilización de canales digitales para la constitución de plazos fijos. Esta modalidad permite acceder a mejores condiciones y simplifica el proceso para los usuarios, que pueden realizar la operación desde cualquier lugar y en cualquier momento.

A través del Home Banking o de aplicaciones móviles, los clientes pueden invertir sus fondos en pocos minutos sin necesidad de concurrir a una sucursal. Además, muchas plataformas ofrecen la posibilidad de programar la renovación automática del depósito, permitiendo reinvertir el capital y los intereses al vencimiento.

Foto: Archivo Elonce.

Para los bancos, este sistema también representa una reducción de costos operativos, motivo por el cual suelen incentivar el uso de herramientas digitales mediante tasas competitivas y procesos más ágiles.

¿Conviene invertir en plazo fijo actualmente?

La conveniencia de un plazo fijo depende, en gran medida, de la evolución de la inflación. Aunque el inversor conoce de antemano cuánto dinero recibirá al vencimiento, la rentabilidad real estará determinada por el comportamiento de los precios durante ese período, señaló NA.

Foto: Archivo Elonce.

Con una TNA del 19%, el rendimiento mensual efectivo ronda el 1,56%. Si la inflación del mes se ubica por debajo de ese porcentaje, el ahorrista logra preservar e incluso mejorar ligeramente su poder adquisitivo. En cambio, si los precios aumentan a un ritmo superior, el resultado final podría implicar una pérdida en términos reales.

A pesar de esta variable, el plazo fijo continúa siendo una de las opciones más elegidas por quienes priorizan la seguridad y desean evitar que sus pesos permanezcan inmovilizados en una caja de ahorro sin generar rendimiento. Para los perfiles conservadores, sigue representando una alternativa simple, accesible y de bajo riesgo dentro del mercado financiero argentino.