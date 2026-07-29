Repartidores: cuánto cobran por pedido y cuántas entregas necesitan para no caer en la pobreza

Los repartidores de apps cobraron en promedio $3.165,2 por cada pedido durante marzo de 2026. Según un informe, debieron completar 453 entregas mensuales para alcanzar un ingreso equivalente a la Canasta Básica Total de una familia tipo.
Los repartidores de apps percibieron un ingreso promedio de $3.165,2 por cada pedido durante marzo de 2026 y necesitaron completar 453 entregas en un mes para reunir un ingreso equivalente al valor de la Canasta Básica Total (CBT) de una familia de cuatro integrantes, según un informe elaborado por la Fundación Encuentro.
El estudio, basado en el índice APP, analizó los ingresos promedio que reciben los trabajadores de plataformas como PedidosYa y Rappi y los comparó con distintos indicadores económicos para estimar cuántos pedidos deben realizar para afrontar gastos esenciales.
De acuerdo con los datos relevados, la Canasta Básica Total para una familia tipo alcanzó en junio los $1.531.473, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Para llegar a ese monto, un repartidor debió concretar 453 pedidos durante el mes.
Cuántos pedidos hacen falta para cubrir los principales gastos
Además de calcular el umbral para no caer por debajo de la línea de pobreza, el informe estimó la cantidad de entregas necesarias para cubrir otros gastos e ingresos de referencia. Según la Fundación Encuentro, un repartidor debe realizar:
- 453 pedidos para cubrir la Canasta Básica Total de una familia tipo.
- 320 pedidos para alcanzar el ingreso promedio individual en Argentina.
- 250 pedidos para pagar un alquiler promedio.
- 175 pedidos para afrontar la canasta de crianza de un niño.
- 156 pedidos para cubrir la canasta de crianza de un bebé.
- 147 pedidos para sostener un hogar unipersonal sin alquiler.
- 111 pedidos para alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
- 67 pedidos para cubrir la Canasta Básica Alimentaria.
- 13 pedidos para pagar el Monotributo categoría A.
- 2 pedidos para llenar el tanque de combustible de una motocicleta.
El poder adquisitivo mejoró levemente
El informe indicó que durante marzo el valor promedio abonado por pedido aumentó debido a una actualización aplicada por PedidosYa, mientras que Rappi mantuvo sin modificaciones la remuneración por entrega respecto de los meses anteriores.
Como consecuencia, la cantidad de pedidos necesarios para cubrir la Canasta Básica Total pasó de 454 en diciembre de 2025 a 453 en marzo de 2026, una mejora marginal que permitió compensar parcialmente el incremento del costo de vida, publicó NA.
Desde la Fundación Encuentro explicaron que el índice APP mide la relación entre el valor pagado por cada pedido y la evolución de los principales indicadores económicos. En ese sentido, señalaron que cuando las plataformas no actualizan las tarifas al ritmo de la inflación, los repartidores deben realizar cada vez más viajes para sostener su poder adquisitivo.
En cambio, cuando se producen incrementos en el pago por entrega, el ingreso real mejora de forma parcial, aunque ese efecto suele diluirse con el avance de la inflación y el aumento del costo de vida.