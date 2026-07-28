Banco Central interrumpió una racha de 135 jornadas consecutivas de compras de dólares

El Banco Central no intervino en el mercado cambiario por primera vez desde enero y puso fin a una racha de 135 jornadas consecutivas de compras. Las reservas internacionales cayeron US$234 millones durante la jornada.
El Banco Central interrumpió este martes una racha de 135 jornadas consecutivas con intervenciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), al no realizar compras de divisas por primera vez desde el 2 de enero.
Desde el inicio de la denominada "fase 4" del programa monetario, la autoridad monetaria había acumulado adquisiciones por US$13.128 millones en el mercado mayorista. Esa cifra se ubicó dentro del rango previsto por el Gobierno, que estimaba compras de entre US$10.000 millones y US$17.000 millones, según la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario.
Durante julio, el Banco Central había mantenido un promedio de compras de US$116 millones diarios, por encima del promedio anual de US$97 millones. Hasta la jornada de este martes, las adquisiciones del mes alcanzaban los US$1.963 millones, frente a los US$1.418 millones registrados en junio.
Cayeron las reservas y surgieron interrogantes
De acuerdo con los datos oficiales, la fuerte demanda de dólares del sector energético limitó la posibilidad de continuar acumulando reservas. Como consecuencia, las reservas internacionales finalizaron el día en US$48.931 millones, con una caída diaria de US$234 millones.
El economista y director de EcoGo, Sebastián Menescaldi, planteó la posibilidad de que se haya generado un "techo artificial" para la cotización.
"El BCRA no puede vender por el acuerdo con el FMI. Pero en los hechos hoy se vio un techo de $1.500, quizás con ventas del Tesoro o del ANSES. Algo parecido ya había ocurrido hace aproximadamente un mes", señaló.
El dólar se mantuvo estable
La jornada transcurrió con un mercado que conservó su tendencia alcista, aunque el tipo de cambio mayorista permaneció por debajo de la barrera de los $1.500, ubicándose un 22,9% por debajo del techo de la banda cambiaria, actualmente fijado en $1.841,169.
En el segmento minorista, el dólar se mantuvo en $1.520 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta alcanzó los $1.976 para consumos en el exterior. Según el promedio elaborado por el Banco Central sobre las principales entidades financieras, la cotización minorista cerró en $1.520,82.