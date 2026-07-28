Nuevo sistema de comedores escolares: FEDER cuestionó el impacto en las pymes y en la alimentación infantil

La preocupación por el nuevo sistema de comedores escolares fue expresada por la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), al cuestionar la decisión del Gobierno provincial de centralizar la provisión de desayunos y meriendas para casi 1.000 establecimientos educativos en manos de Teknofood SA, a partir de agosto.

La entidad advirtió que el cambio dejará sin participación a las pequeñas y medianas empresas que históricamente abastecieron a las escuelas entrerrianas.

En diálogo con Elonce, el secretario general de FEDER y presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, Adrián Lampazzi, aseguró que el nuevo esquema concentra las compras en una única empresa y desvía recursos que hasta ahora quedaban en las economías regionales.

Según sostuvo, el proveedor adjudicado "no tributa en la provincia ni en los municipios", por lo que consideró que la decisión afecta al entramado comercial entrerriano.

Cuestionamientos por el impacto económico y alimentario

Desde FEDER también expresaron reparos sobre el cambio en el tipo de alimentos que recibirán los alumnos. Lampazzi consideró que el nuevo sistema reemplaza productos frescos y saludables por alimentos industrializados y ultraprocesados.

"Estos alimentos pueden servir para resolver una situación puntual, pero de ninguna manera son los más adecuados para nuestros niños", señaló. En ese sentido, recordó que durante los últimos años las escuelas promovieron hábitos alimentarios más saludables, eliminando golosinas y fomentando opciones de mayor valor nutricional.

El dirigente también remarcó que Entre Ríos "es una provincia esencialmente productora de alimentos y de pymes", por lo que sostuvo que las soluciones deberían construirse priorizando la producción y el comercio local. "Tenemos que encontrar las soluciones dentro de nuestra provincia", expresó.

Reclamo por el diálogo y defensa de las pymes

La Federación Económica aclaró que no se opone a introducir cambios en el funcionamiento de los comedores escolares: "Estamos dispuestos a dialogar porque todos los sistemas son mejorables, pero se dejó afuera a todas las pymes de la provincia".

Asimismo, Lampazzi recordó que muchos proveedores locales todavía esperan cobrar entregas realizadas en mayo y destacó que, pese a las demoras en los pagos y las dificultades económicas, las pymes sostuvieron el abastecimiento de los establecimientos educativos durante años. "Siempre estuvieron al pie del cañón para garantizar el funcionamiento de los comedores escolares", concluyó.