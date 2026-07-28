Choque entre una moto y un camión dejó a una mujer herida en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un choque entre una moto y un camión ocurrió durante la noche de este martes en avenida Uranga, en Paraná. La motociclista fue asistida en el lugar y trasladada al Hospital San Martín para recibir atención médica.
Un choque entre una moto y un camión se registró en horas de la noche de este martes sobre avenida Uranga, a pocos metros de calle Francisco Soler, en la ciudad de Paraná. Como consecuencia del siniestro, una motociclista de 38 años sufrió lesiones y debió ser trasladada en ambulancia al Hospital San Martín.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hecho involucró a una moto Guerrero de 150 centímetros cúbicos y un camión que circulaban por la misma zona al momento del incidente.
Según las primeras versiones, la mujer se desplazaba en su moto por avenida Uranga. Al aproximarse a la intersección cercana a calle Soler, el camión redujo la velocidad y detuvo su marcha debido al semáforo.
La motociclista cayó al asfalto
Las primeras hipótesis indican que la conductora de la motocicleta no habría advertido la maniobra del vehículo de mayor porte y, al intentar frenar, perdió el control del rodado.
Tras derrapar, la moto impactó contra la parte trasera del camión y la mujer cayó sobre la cinta asfáltica, sufriendo diversas lesiones.
Minutos después arribó una ambulancia al lugar. El personal de emergencias asistió a la motociclista y, luego de una primera evaluación, dispuso su traslado al Hospital San Martín para una mejor atención médica y la realización de estudios de control.