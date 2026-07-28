Allanamiento por joven baleado en Paraná, terminó con detenidos y secuestro de 2,7 kilos de marihuana

REDACCIÓN ELONCE
El allanamiento por un joven baleado en Paraná, días pasados, permitió detener a la presunta autora del ataque y derivó en el secuestro de más de 2,7 kilos de marihuana. También fue arrestado un hombre por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.
El allanamiento por el joven baleado en Paraná concluyó con dos personas detenidas y el secuestro de más de 2,7 kilos de marihuana.
El procedimiento fue realizado por personal de la División Homicidios en una vivienda de la zona este de la capital entrerriana, en el marco de la investigación por un ataque a balazos ocurrido el 10 de julio.
La causa se inició tras la agresión sufrida por un joven de 27 años, quien recibió un disparo en el abdomen cuando se encontraba en calle Las Camelias.
Dos detenidos y secuestros
Con autorización del fiscal y del juez intervinientes, los investigadores detuvieron a una mujer de 33 años, señalada como la presunta autora del ataque, y secuestraron un automóvil Ford Focus rojo que habría utilizado, indicaron fuentes policiales.
Durante la requisa, los efectivos encontraron una importante cantidad de cogollos de marihuana, con un peso superior a los 2,7 kilos. Ante ese hallazgo, también fue detenido un hombre de 34 años por la presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
Ambos quedaron a disposición del fiscal Laureano Dato.