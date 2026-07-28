Detuvieron a pediatra santafesino por presunto abuso sexual durante una consulta médica

El profesional fue detenido por orden de la Justicia tras la denuncia de una mujer de 26 años, quien afirmó que sufrió un abuso sexual durante una consulta en un sanatorio privado. La Fiscalía investiga el caso y analiza nuevas pruebas.
Un médico pediatra de Santa Fe fue detenido en el marco de una investigación por presunto abuso sexual simple, luego de que una mujer denunciara haber sido víctima de un episodio ocurrido durante una consulta en un sanatorio privado de la capital provincial. La causa es investigada por la fiscal Vivian Galeano, mientras la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención del profesional y continúa reuniendo pruebas para esclarecer los hechos.
La denunciante, Jemina Benvenuti, de 26 años, relató que el episodio ocurrió el 20 de julio, cuando llevó a su hija de cuatro años a la guardia de un sanatorio por un cuadro respiratorio.
Según contó, luego de revisar a la niña, el pediatra le preguntó si ella también se encontraba enferma y se ofreció a examinarla, publicó Aire de Santa Fe.
La denuncia de la mujer
Jemina aseguró que aceptó la revisión creyendo que se trataba de una atención médica habitual.
Sin embargo, afirmó que durante el examen el profesional comenzó a levantarle la ropa sin solicitarle autorización. "Sin pedirme autorización, empieza a levantarme la ropa", relató la joven.
De acuerdo con su testimonio, cuando le advirtió que estaba llegando a la altura de sus pechos para que detuviera la maniobra, el médico continuó la revisión y la habría rozado con sus manos.
La situación terminó cuando la hija de la mujer comenzó a reírse al ver que le levantaban la ropa, momento que Jemina aprovechó para finalizar el examen. "Le dije: '¿Qué me recetás? Me quiero ir'", recordó.
"No encontré ninguna justificación"
Tras abandonar el consultorio, la mujer explicó que quedó en estado de shock y no pudo denunciar inmediatamente lo ocurrido. "Lo único que quería era salir del sanatorio. Irme y salir, nada más", expresó.
Con el paso de las horas intentó encontrar una explicación médica para lo sucedido, pero concluyó que el procedimiento no tenía justificación. "A mi hija jamás le levantó absolutamente nada. Incluso, si a mí me tenía que revisar, me hubiera pedido permiso", sostuvo.
Días después regresó al sanatorio únicamente para conocer el nombre del profesional y poder formalizar la denuncia.
La respuesta del sanatorio
Según relató Jemina, poco después de solicitar la identidad del médico fue contactada por las autoridades del establecimiento.
El director del sanatorio la convocó a una reunión para informarle las medidas adoptadas. "Quiero destacar al sanatorio porque actuaron súper rápido. Lo sacaron y le retiraron todos los cargos", manifestó.
La mujer explicó además que, tras hacer pública su historia, recibió mensajes de otras personas que aseguraron haber atravesado situaciones similares con el mismo profesional.
La investigación judicial
La denuncia derivó en una investigación encabezada por la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación.
Como parte de las medidas ordenadas por la fiscal Vivian Galeano, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron al médico, identificado por sus iniciales E.A., de 40 años.
El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en calle Pío Pandolfo al 8900, en la ciudad de Santa Fe.
El profesional quedó alojado a disposición de la Justicia y se espera que en los próximos días sea imputado formalmente.
La causa está caratulada provisoriamente como abuso sexual simple, aunque esa calificación podría modificarse a medida que avance la investigación.
Buscan nuevas pruebas
La abogada de la denunciante, Abril Rico, confirmó que la investigación continúa en etapa de recolección de evidencia. Entre las medidas solicitadas se encuentran las imágenes de las cámaras de seguridad del sanatorio, que podrían aportar información relevante sobre el ingreso y la permanencia de la víctima en el consultorio.
Además, la Fiscalía continúa tomando testimonios y analizando otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido durante la consulta médica.
También fue apartado de hospitales públicos
Tras conocerse la denuncia, el Ministerio de Salud de Santa Fe informó que el médico también prestaba servicios en hospitales públicos.
Como medida preventiva, se dispuso su apartamiento de los hospitales Iturraspe y Mira y López, mientras se sustancia un procedimiento disciplinario interno.
Asimismo, las autoridades solicitaron información al Ministerio Público de la Acusación, al Colegio de Médicos y al sanatorio privado donde ocurrió el hecho denunciado.
Mientras tanto, el profesional permanece detenido y la investigación judicial sigue avanzando para determinar su eventual responsabilidad penal.