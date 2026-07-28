Hallaron oculto en un baldío el alambrado robado en el predio de Los Naranjitos

La Policía recuperó gran parte del alambrado sustraído del predio de Los Naranjitos, ubicado en la intersección de las calles Almirante Brown y Monseñor Abel Bazán y Bustos, en Paraná. El material estaba escondido entre las malezas de un terreno baldío.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 12ª, fueron sustraídos 45 metros de tejido de alambre romboidal que cumplían la función de cerco perimetral. En un primer momento, los responsables de la institución habían estimado que el tramo retirado tenía una extensión aproximada de 40 metros.

El avance de la investigación permitió recuperar 40 metros del tejido. De esta manera, todavía resta localizar una parte del alambrado que fue retirado de las instalaciones de la escuela de fútbol infantil.

Las cámaras permitieron identificar a los sospechosos

Para reconstruir lo sucedido, los investigadores analizaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del predio. Los registros mostraban a tres personas trasladando el voluminoso rollo por la vía pública.

A partir de esas filmaciones y otras tareas investigativas, la Policía identificó a dos mayores de edad y a un menor como presuntos autores del robo cometido en Los Naranjitos. No se informaron detenciones durante el procedimiento.

La Fiscalía interviniente dispuso que los tres involucrados fueran correctamente identificados y quedaran supeditados a la causa. Las actuaciones continuarán para determinar la responsabilidad de cada uno en el hecho.

El robo número 27 denunciado en el predio

El presidente de Los Naranjitos, Néstor Giacinti, había señalado a Elonce que el alambrado sustraído tenía un valor aproximado de un millón de pesos. También confirmó que la institución entregó las grabaciones a la Policía después de advertir el faltante.

Según los responsables de la escuela, este fue el robo número 27 denunciado en el predio. En episodios anteriores fueron sustraídos cables, portones, sanitarios y otros elementos necesarios para el funcionamiento de las instalaciones.

La recuperación del tejido se produjo luego del reclamo público efectuado por las autoridades de la entidad. El material quedó secuestrado durante las actuaciones y será restituido una vez concluidos los procedimientos ordenados por la Justicia.