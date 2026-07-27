Dictaron probation para el motociclista que chocó y mató a una adolescente en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La probation por accidente fatal fue acordada en una audiencia judicial por la muerte de una adolescente de 15 años ocurrida en octubre del año pasado. El abogado defensor, Claudio Berón, explicó en Elonce los fundamentos de la resolución y las condiciones que deberá cumplir el imputado.
La probation por accidente fatal fue homologada este lunes en el marco de la causa que investigó la muerte de una adolescente de 15 años, ocurrida en octubre del año pasado sobre calle Luis Palma, en la zona de barrio Santa Rita, en el límite con Anacleto Medina Sur. La resolución evitó la realización del juicio oral y estableció una serie de reglas de conducta que el imputado deberá cumplir durante dos años.
El abogado defensor, Claudio Berón, brindó detalles de la decisión judicial durante una entrevista en el programa GPS, que se emite por Elonce, y destacó que la medida contó con el consentimiento de la familia de la víctima luego del análisis de las pruebas reunidas durante la investigación.
"Justamente en el día de hoy hicimos la audiencia de suspensión del juicio a prueba, más conocida como probation", explicó el letrado al comenzar la entrevista.
El acuerdo evitó el juicio oral
Berón remarcó que la reconstrucción del hecho permitió determinar que el conductor de la motocicleta no tuvo una conducta imprudente que justificara avanzar hacia una condena penal.
"Lo que se buscó fue recalcar la actitud de la familia, que consistió esta medida porque las pruebas demostraron que no fue con la responsabilidad del conductor del vehículo", sostuvo.
Asimismo, recordó que la probation no implica reconocer responsabilidad penal por parte del acusado. "Cuando uno hace una suspensión de juicio a prueba no reconoce la responsabilidad en un hecho, sino que justamente durante un tiempo tiene que someterse a ciertas reglas de conducta y luego transcurrido ese tiempo, esta persona si cumple con las reglas queda sin antecedentes penales", señaló.
El abogado también valoró la postura adoptada por los familiares de la adolescente. "La familia ha entendido que en este caso no se tendría que buscar un culpable, no se tendría que celebrar un juicio porque la circunstancia permitió que podamos reconstruir cómo aconteció", manifestó.
El video fue una prueba determinante
Durante la investigación se incorporó una filmación que permitió reconstruir la secuencia previa al impacto. Según explicó Berón, allí puede observarse el momento en que la adolescente intentó cruzar la calle entre dos vehículos estacionados.
"Hay un video donde se ve claramente donde está no sabemos por qué la adolescente cree cruzar la calle y mi defendido venía y la impacta con la moto. Lamentablemente el golpe en la cinta asfáltica es lo que le produce la muerte", indicó.
El defensor aseguró además que la motocicleta no circulaba a una velocidad excesiva y que esa circunstancia también quedó registrada en las imágenes.
"No iba a mayor velocidad, lo normal de una calle, eso se puede apreciar en el video claramente", afirmó.
Incluso agregó que el conductor intentó advertir a la joven antes del impacto. "Si bien le toca bocina, ella igual decide cruzar. Para mí no vio, lamentablemente, que venía la moto y la choca", expresó.
Las condiciones que deberá cumplir el imputado
Como parte del acuerdo judicial, el motociclista deberá respetar distintas reglas de conducta durante un plazo de dos años.
"Entre las medidas, regla de conducta por dos años, obviamente tiene que hacer tareas comunitarias, tiene que hacer un curso de concientización vial, tiene prohibición de manejo y obviamente tampoco puede tomar contacto ni molestar a la familia", detalló Berón.
El abogado explicó que esas exigencias forman parte del régimen habitual previsto para quienes acceden a una suspensión del juicio a prueba y que, una vez cumplidas satisfactoriamente, el proceso penal quedará extinguido sin antecedentes para el imputado.