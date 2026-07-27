Solicitan colaboración para hallar a un adolescente de 14 años en Paraná

Buscan a un adolescente de 14 años que fue visto por última vez durante la mañana de este lunes. La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes solicitó la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.
Buscan a un adolescente de 14 años en Paraná. Se trata de Jairo Aaron Matta, quien se ausentó durante la mañana de este lunes y desde ese momento no volvió a tener contacto con sus familiares, según informó la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes.
Cómo aportar información
Las autoridades solicitaron que cualquier dato sobre su paradero sea comunicado al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800-444-6372) o a la División Minoridad (0343-4209195).