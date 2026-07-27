La reforma previsional impulsada por el Gobierno de Entre Ríos sumó un nuevo frente de conflicto con el rechazo del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER), que aprobó un plan de acción para defender el régimen jubilatorio especial del personal de campaña. El gremio anunció que priorizará el diálogo con las autoridades provinciales, aunque advirtió que podría avanzar con medidas de acción directa si no obtiene respuestas.

La decisión fue adoptada durante una reunión de las comisiones ejecutivas del sindicato realizada el viernes en Villaguay, donde participaron representantes de toda la provincia.

El secretario general de SOEVER, Federico Colominas, explicó a Elonce que el encuentro permitió analizar el impacto que tendría la reforma previsional sobre los trabajadores viales.

"Nos reunimos para discutir la problemática que atraviesa a todos los trabajadores y, particularmente, a los trabajadores viales respecto de la reforma previsional, donde se elimina la jubilación especial para el personal de campaña", afirmó.

Reclaman mantener el régimen jubilatorio especial

Desde el sindicato sostienen que la jubilación especial responde a las características propias de la actividad y no constituye un privilegio.

Colominas explicó a Elonce que quienes trabajan en las cuadrillas de Vialidad Provincial desarrollan sus tareas bajo condiciones climáticas extremas y en contextos de alta exposición a riesgos laborales.

SOEVER aprobó un plan de acción para defender la jubilación especial de los empleados viales

"Las jubilaciones especiales no son un privilegio. Se contemplan por el contexto en el que se realizan las tareas. El personal vial de campaña soporta altas temperaturas, frío extremo, trabaja al costado de los caminos y realiza esfuerzos que están contemplados dentro de la normativa de riesgos del trabajo", señaló.

Además, recordó que la actividad presenta similitudes con otros regímenes diferenciales ya reconocidos a nivel nacional.

Advierten que el cambio implicaría jubilarse a los 65 años

El dirigente gremial indicó que, si prospera la reforma previsional, el personal vial perderá el beneficio vigente y deberá acceder a la jubilación recién a los 65 años.

Según explicó, actualmente el universo alcanzado por el régimen diferencial es reducido. "Son apenas unos 17 trabajadores por año los que se jubilan bajo este régimen. Por eso entendemos que, además de ser un error, es una injusticia", sostuvo.

Para SOEVER, el ahorro fiscal que persigue la iniciativa resulta mínimo frente al impacto que tendrá sobre quienes desarrollan tareas consideradas de desgaste físico permanente.

Solicitaron una audiencia al Gobierno

Tras la reunión realizada en Villaguay, el sindicato resolvió iniciar gestiones formales ante las autoridades provinciales.

Colominas confirmó que solicitaron audiencias tanto con el gobernador Rogelio Frigerio como con el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat. "Y estamos esperando que nos convoquen. Queremos resolver esta situación a través del diálogo antes de avanzar con otras medidas", explicó a Elonce.

SOEVER aprobó un Plan de Acción Provincial en defensa de losempleados viales, del sistema previsional y de la Dirección Provincial de Vialidad.-

No obstante, aclaró que el gremio permanecerá en estado de alerta mientras continúa el tratamiento legislativo de la reforma.

La conducción gremial analizará los próximos pasos en función de la evolución del debate parlamentario. "Si no hay respuestas, nos pondremos a trabajar en una línea de acción directa junto con el conjunto de los trabajadores", anticipó Colominas.

También reclaman fortalecer Vialidad Provincial

Además de cuestionar el proyecto previsional, SOEVER expresó preocupación por el estado operativo de la Dirección Provincial de Vialidad.

El secretario general aseguró que la falta de maquinaria y de personal afecta directamente la capacidad de mantenimiento de los caminos entrerrianos. "Hoy hay menos de la mitad de la maquinaria que existía hace diez años en zonales y canteras, y también contamos con la mitad del personal. La propia administración reconoce esa situación", afirmó.

Según indicó, el sindicato impulsa un proyecto de fortalecimiento institucional para recuperar la capacidad operativa del organismo.

De hecho, Colominas sostuvo que reforzar la estructura de Vialidad Provincial no solo mejoraría el servicio, sino que también permitiría reducir costos para el Estado. "Termina siendo más costoso atender los caminos mediante terceros que invertir en maquinaria nueva y en recursos humanos para la Vialidad Provincial", aseguró.

El dirigente remarcó que la red vial constituye una herramienta estratégica para la producción entrerriana. "Toda la producción de nuestra provincia sale por caminos de Vialidad, por eso es fundamental invertir y poner en valor esta herramienta", expresó.

El Plan de Acción Provincial aprobado en Villaguay tiene cuatro objetivos centrales:

-Reintegrar al trabajador vial de campaña al régimen de jubilaciones especiales, reconociendo las condiciones diferenciales de insalubridad, desgaste prematuro y riesgo propias de la actividad.

-Impulsar un programa sostenido de fortalecimiento de la Dirección Provincial de Vialidad, con mayor inversión en maquinaria, equipamiento, infraestructura operativa y más recursos humanos para garantizar la conservación y el mantenimiento de la red vial provincial.

-Exigir la modificación excepcional del Decreto 2817/25, que impide la asignación de funciones y reemplazos sin autorización del Ministerio de Hacienda y Finanzas, afectando gravemente el funcionamiento de Vialidad Provincial, la cobertura de vacantes operativas y la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas y contingencias viales.

-Defender la integridad de la red vial provincial y las competencias de la Dirección Provincial de Vialidad, reclamando que cualquier iniciativa vinculada a estos temas sea discutida con participación de los trabajadores y sin afectar las funciones ni el patrimonio vial de la provincia.