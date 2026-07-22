Reforma previsional: Sarubi aseguró que el proyecto de ley no tiene efectos retroactivos y respeta el 82% móvil

En medio del intenso debate que se desarrolla en las comisiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos por el proyecto de reforma previsional, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Bruno Sarubi, sostuvo que la iniciativa no modificará la situación de quienes ya iniciaron su trámite jubilatorio, ya que la norma no tendrá efectos retroactivos.

El legislador respondió a una de las principales inquietudes planteadas durante la jornada, en la que gremios, especialistas y distintos sectores expusieron sus posiciones sobre el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.

"Todo aquel que ya ingresó su trámite jubilatorio se va a regir por la ley actual, no por esta modificación", aseguró Sarubi.

"Las leyes no tienen efecto retroactivo"

El diputado explicó que la reforma comenzará a aplicarse únicamente una vez que sea aprobada y promulgada, respetando el principio general del derecho que impide la aplicación retroactiva de las leyes, salvo que la propia norma lo disponga.

"Hay un principio general del derecho que establece que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo que la propia ley lo establezca, y esta ley no lo hace", remarcó.

En ese sentido, aclaró que los jubilados que ya se encuentren comprendidos por la actual Ley 8.732 mantendrán las condiciones previstas en esa normativa.

Respondió a las críticas por el tratamiento del proyecto

Durante el debate también surgieron cuestionamientos de legisladores de la oposición y representantes gremiales, quienes consideraron que el tratamiento del proyecto se está realizando con excesiva rapidez y con tiempos limitados para las exposiciones.

Sarubi rechazó esos planteos y defendió el proceso legislativo. "No coincido con eso. Se agotaron muchas instancias y fue bastante arduo el trabajo de discusión en la Cámara de Senadores, donde todos los bloques de diputados fuimos invitados a participar", afirmó.

El legislador recordó que el proyecto viene siendo analizado desde hace varios meses y consideró que el debate actual es la continuidad de ese trabajo previo.

"No es que esto recién llegue y recién se empieza a tratar; se viene tratando hace bastante", sostuvo.

Asimismo, señaló que algunos expositores destinaron buena parte de sus intervenciones a cuestionar el procedimiento en lugar de formular propuestas concretas sobre el contenido de la reforma.

"Hay algunos que han gastado más su tiempo en hacer este tipo de críticas que en realmente hacer los aportes que deberían hacer o hablar específicamente de la ley", expresó.

El rol del presidente de la Caja y una eventual judicialización

Otro de los puntos planteados durante la reunión fue el alcance de las facultades que tendría el presidente de la Caja de Jubilaciones en caso de aprobarse la reforma.

Sobre ese aspecto, Sarubi relativizó las críticas y recordó que el funcionamiento del organismo está regulado por la legislación vigente. "No es tan así como se está planteando, porque hay una ley que lo establece y obviamente existen diferentes organismos de control", explicó.

Consultado sobre la posibilidad de que la norma termine siendo cuestionada en la Justicia, el diputado consideró que es una posibilidad, aunque aclaró que ello no implica que la reforma no pueda entrar en vigencia.

"Seguramente alguna presentación judicial va a haber, porque lo vienen diciendo, como ocurre con muchísimas otras leyes. Eso no significa que esta reforma no prospere", afirmó.

"Se respeta el 82% móvil"

Antes de finalizar la entrevista, Sarubi respondió otra de las consultas que más se repitieron durante el debate: si el proyecto modifica el régimen del 82% móvil para los jubilados provinciales.

Se debate en comisiones de diputados la Reforma Previsional

El legislador fue categórico al responder. "Sí, por supuesto. Se respeta el 82% móvil", aseguró.

Mientras tanto, el tratamiento del proyecto continuó en el Salón de los Pasos Perdidos, donde las comisiones de la Cámara de Diputados siguieron recibiendo a funcionarios, especialistas y representantes de distintos sectores para analizar la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.