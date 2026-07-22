Choque fatal en Ruta 14: qué se sabe de la familia y cómo fue el accidente en el que murieron una mujer y su hijo

Choque Ruta 14. La investigación del choque que dejó como saldo la muerte de una mujer y un adolescente de 13 años sobre la Autovía José Gervasio Artigas continúa avanzando y este miércoles por la noche la Policía de Entre Ríos dio a conocer nuevos detalles sobre la mecánica del accidente, el viaje que realizaba la familia y el estado de salud de los sobrevivientes.

El jefe de la Comisaría de Calabacilla, comisario Pedro Cepeda, confirmó a Elonce que las cuatro personas que viajaban en la camioneta Renault Alaskan integraban una familia oriunda de la localidad bonaerense de San Martín y que se dirigían hacia la provincia de Corrientes cuando ocurrió la tragedia, a la altura del kilómetro 240 de la Autovía 14, frente al puesto del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional y a pocos metros del peaje Yeruá.

"Alrededor de las 15.30 recibimos un llamado sobre un siniestro vial. Al llegar constatamos que se trataba de una camioneta Renault con cuatro ocupantes, dos mayores (49) y dos menores (13 y 14), que impactó contra un camión de procedencia brasileña. El conductor del vehículo de mayor porte es oriundo de Corrientes y estaba acompañado de su familia al momento del accidente", relató Cepeda.

Cómo ocurrió el accidente

Aunque las causas del siniestro continúan bajo investigación, las primeras actuaciones permitieron reconstruir parte de la secuencia previa al impacto.

El jefe policial explicó que el camión contra el que chocó la camioneta se encontraba detenido sobre la banquina, en un sector de descanso paralelo a la autovía.

"El conductor del camión manifestó que había terminado de almorzar, subió nuevamente al vehículo, lo puso en marcha, pero permanecía detenido cuando sintió el impacto desde atrás. La camioneta chocó contra la parte lateral izquierda trasera y quedó alojado en la mitad del Mercedes Benz", explicó el comisario.

Dos víctimas fatales y dos sobrevivientes

Como consecuencia del fuerte choque, la mujer que viajaba como acompañante murió en el lugar, al quedar atrapada dentro del habitáculo de la camioneta.

El adolescente de 13 años, que ocupaba uno de los asientos traseros, fue trasladado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde falleció poco después de ingresar debido a la gravedad de las heridas sufridas.

En tanto, el conductor del vehículo, esposo de la mujer fallecida, y la otra menor de edad que viajaba en la parte trasera sobrevivieron al impacto y permanecen internados. "Resultaron con lesiones leves", indicó Cepeda al ser consultado sobre el estado de salud de los sobrevivientes.

La identidad de las víctimas y la investigación

El jefe policial confirmó que la identidad de las víctimas ya pudo ser establecida, aunque aclaró que por el momento no será difundida oficialmente mientras avanza la investigación judicial.

"Se pudo confirmar la identidad de las víctimas, pero por una cuestión de secreto de sumario y porque está trabajando la Fiscalía preferimos resguardar esos datos. Serían de apellido Maidana", sostuvo.

Las cámaras serán clave para reconstruir el siniestro

Entre las medidas que podrían aportar elementos determinantes para esclarecer lo sucedido se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones. "Hay cámaras en el lugar que pueden llegar a registrar el siniestro", confirmó el comisario.

Fatal accidente en Ruta 14: murieron una mujer y un adolescente

Las imágenes serán incorporadas a la investigación para establecer con precisión qué ocurrió en los instantes previos al impacto.

La ruta estaba en buenas condiciones

Consultado sobre las condiciones en las que se encontraba la Autovía 14 al momento del accidente, Cepeda descartó que el estado de la calzada o el tiempo hubieran representado un inconveniente. "El estado de la ruta era bueno. Las condiciones del tiempo también eran buenas; estaba un poco nublado, pero eran buenas las condiciones", aseguró.