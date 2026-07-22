Balearon un colectivo de Tigre en Uruguay tras el triunfo ante Nacional: hay un herido

Un colectivo que trasladaba hinchas de Tigre fue atacado a tiros durante la noche del martes en Montevideo, luego del partido frente a Nacional por la Copa Sudamericana. Uno de los pasajeros sufrió una herida de bala en un brazo y debió recibir atención médica.

El episodio ocurrió pasadas las 22 sobre la Ruta 1, en inmediaciones de la avenida Cibils. La unidad integraba una caravana de aproximadamente 15 vehículos que trasladaba hacia Colonia a parte de los más de 2.000 simpatizantes argentinos que habían asistido al encuentro.

El colectivo de la empresa Flecha Bus presentó varios impactos y una de sus ventanillas quedó destruida. El herido fue trasladado al Hospital del Cerro, donde permanecía estable y acompañado por familiares, de acuerdo con la información conocida durante la madrugada.

Investigan el ataque al micro de Tigre

Testigos indicaron que escucharon numerosas detonaciones y señalaron que los disparos habrían sido efectuados desde una motocicleta. Las primeras estimaciones mencionaron entre ocho y diez tiros dirigidos contra el vehículo.

BALEAN A UNO DE LOS MICROS QUE TRASLADABA A HINCHAS DE TIGRE TRAS EL DUELO CON NACIONAL EN URUGUAY Uno de los 15 micros que se disponía a volver fue emboscado y recibió varios impactos de bala tras la victoria del Matador por la Copa Sudamericana por 3-0. Uno de los hinchas fue… pic.twitter.com/BNJfMu0Hvy — Clarín (@clarincom) July 22, 2026

Algunas versiones atribuyeron el ataque a simpatizantes de Nacional, aunque esa hipótesis no había sido confirmada oficialmente. Las autoridades uruguayas iniciaron actuaciones para identificar a los responsables y establecer las circunstancias del episodio.

Personal policial y equipos de emergencia asistieron a los pasajeros después de que el micro se detuviera. Dirigentes de Tigre también acudieron para acompañar al hombre lesionado y reorganizar el traslado de quienes no podían continuar en la unidad dañada.

La victoria de Tigre ante Nacional

El ataque se produjo después del encuentro de ida correspondiente a los playoffs de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino se impuso por 3 a 0 en el Gran Parque Central y consiguió una ventaja importante para definir la serie.

Jalil Elías abrió el marcador, mientras que Ignacio Russo y Elías Cabrera completaron el resultado. El equipo de Victoria deberá afrontar ahora la revancha para intentar asegurar su clasificación a la siguiente instancia del torneo continental.

Más de 2.000 seguidores de Tigre habían viajado hasta Uruguay para presenciar el compromiso. La delegación emprendió el regreso hacia la Argentina tras el partido, pero la agresión obligó a detener parte de la caravana mientras avanzaban la asistencia y las actuaciones policiales.