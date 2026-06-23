Viajaba en un tour de compras, la balearon en un asalto y murió tras varios días de agonía

Una mujer de 65 años murió luego de permanecer varios días internada tras haber sido baleada durante un asalto a un colectivo que realizaba un tour de compras por la Ruta Nacional 34, en el norte de Salta. El hecho ocurrió a la altura de la rotonda de Colonia Santa Rosa.

La víctima fue identificada como Emelda Irma Alzu, oriunda de Orán. Viajaba junto a otros 15 pasajeros cuando el vehículo se detuvo sobre la banquina y fue abordado por personas armadas que circulaban en una camioneta.

Según la información incorporada a la causa, los asaltantes amenazaron a los ocupantes y les robaron dinero, pertenencias y mercadería. Durante el ataque, Alzu recibió dos disparos y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta.

Murió tras varios días internada

La mujer permaneció internada en estado delicado durante varios días, pero finalmente falleció a raíz de las heridas sufridas. El deceso fue confirmado por fuentes del departamento Orán.

Sus restos fueron velados en la Sala Pieve de esa ciudad, mientras familiares y allegados aguardaban avances en la investigación judicial por el ataque ocurrido sobre la Ruta 34.

El caso quedó a cargo de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien dispuso distintas medidas para esclarecer el hecho y avanzar en la identificación de quienes participaron del asalto.

Analizan cámaras y testimonios

Entre las actuaciones ordenadas se encuentra la toma de declaraciones a los pasajeros que viajaban en el colectivo y a posibles testigos. También se analizan registros de cámaras de seguridad ubicadas en la rotonda y en los accesos a Colonia Santa Rosa.

Los investigadores buscan identificar la camioneta utilizada durante el robo y determinar la secuencia completa del ataque. Hasta el momento, no se informaron detenciones vinculadas al caso.

La pesquisa también contempla la posibilidad de que los autores hayan contado con información previa sobre los movimientos del tour de compras, aunque esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación en curso.

La muerte de la mujer profundizó la gravedad del hecho y sumó un nuevo elemento a la causa, que continúa bajo la órbita de la fiscalía de Pichanal.