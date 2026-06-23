Mujer llegó sin vida al hospital y encontraron un feto en el auto que la llevó: investigan a su pareja

Una mujer de 40 años ingresó sin vida durante la madrugada del domingo al Hospital Distrital N° 8 de la ciudad de Formosa. Mientras avanzaban las primeras actuaciones, los investigadores hallaron un feto dentro del vehículo en el que había sido trasladada por su esposo.

El episodio ocurrió cerca de las 4.30, cuando la pareja llegó al centro de salud a bordo de una camioneta Ford Ecosport. La mujer fue asistida de inmediato por profesionales médicos, quienes constataron que no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.

Ante la gravedad de la situación, intervino personal de la Subcomisaría República Argentina. La causa quedó bajo investigación para determinar las circunstancias que rodearon la muerte y establecer si existió un aborto antes del fallecimiento.

Hallazgo durante las pericias

Luego de la llegada de la Policía, la Justicia provincial dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación. Entre ellas, ordenó la intervención de Bomberos y de la Policía Científica para realizar peritajes en el vehículo utilizado para trasladar a la víctima.

Durante la inspección de la camioneta, los especialistas encontraron un feto en el interior. A partir de ese hallazgo, se profundizaron las tareas para reconstruir la secuencia previa al ingreso de la mujer al hospital.

También se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia. Ese estudio será una de las principales medidas para establecer la causa de muerte y aportar elementos a la investigación.

Inspección en la vivienda

Además de las pericias sobre la camioneta, las autoridades ordenaron una inspección integral en la vivienda de la pareja. Personal de la Policía Científica trabajó en el domicilio y en los distintos lugares vinculados al caso.

Por el momento, no se informaron detalles oficiales sobre el resultado de las pericias ni sobre una eventual imputación. Las actuaciones buscan establecer qué ocurrió antes de que la víctima fuera trasladada al Hospital Distrital N° 8.

La investigación continuará con los informes médicos, el análisis del vehículo y los elementos recogidos en la vivienda. La Justicia procura determinar con precisión las circunstancias que derivaron en la muerte de la mujer y el hallazgo registrado dentro de la camioneta.