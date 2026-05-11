Seis meses de gestación tenía el feto hallado en un contenedor en Concepción: investigan las cámaras

El feto fue trasladado a la morgue del hospital local para las pericias correspondientes.

El hallazgo de un feto en un contenedor de residuos en Concepción del Uruguay generó conmoción en la comunidad y abrió una investigación judicial que busca determinar cómo ocurrió el hecho y quién lo habría dejado en el lugar.

El episodio fue confirmado a Elonce por el subjefe departamental de la Policía, comisario Javier Leiva, quien detalló que el descubrimiento se produjo este lunes cerca del mediodía en barrio Cantera 25, en la intersección de calles Lorenzo Sartorio y 25 de Mayo. Una vecina de 70 años dio aviso a las autoridades tras encontrar el cuerpo mientras arrojaba basura.

“Una señora fue a tirar sus residuos y se encontró con un feto de aproximadamente seis meses de gestación”, explicó el funcionario policial.

Personal policial y médica de turno se hicieron presentes en el lugar para constatar la situación, mientras que se dio intervención a la Policía Científica y a la Fiscalía interviniente. El feto fue trasladado a la morgue del hospital local para las pericias correspondientes.

Investigación judicial y análisis de cámaras de seguridad

Leiva indicó que no hay establecimientos cercanos que puedan explicar el origen del hallazgo, por lo que la investigación se centra en el análisis de imágenes de cámaras de seguridad privadas de la zona.

“Se están levantando cámaras domiciliarias de vecinos para ver quién pudo haber tirado el feto al contenedor”, señaló el subjefe policial, quien además remarcó que el análisis será extenso debido a la falta de un horario exacto del hecho.

Según la reconstrucción preliminar, el cuerpo habría sido descartado durante la noche o en horas previas al hallazgo, aunque aún no se ha podido precisar el momento exacto. Por eso, los investigadores trabajan sobre varias horas de registros fílmicos.

Peritajes forenses y sin registros de atención médica reciente

El caso quedó a disposición de la fiscalía a cargo de la doctora interviniente, que ordenó la realización de estudios forenses para determinar con mayor precisión las circunstancias del hecho.

“Seguramente mañana el médico forense va a tomar intervención sobre el feto”, indicó Leiva, quien confirmó que el trabajo pericial comenzará en las próximas horas.

Hallaron un feto dentro de un contenedor en Concepción del Uruguay

Por otro lado, las autoridades informaron que no se registraron ingresos recientes en centros de salud que pudieran estar vinculados a una situación compatible con el caso, lo que también forma parte de la línea investigativa.

“No tenemos constancia de que haya ingresado ninguna mujer con compatibilidad con el feto”, precisó el funcionario policial.

Mientras avanza la investigación, el hecho mantiene en alerta a la comunidad de Concepción del Uruguay, donde el hallazgo generó fuerte impacto y expectativa por el avance de las pericias y el análisis de las cámaras de seguridad.