El desgarrador relato de la mamá del nene que murió atacado por un pitbull

Un nene de tres años murió tras ser atacado por un perro pitbull en Córdoba; su familia relató los dramáticos momentos previos a la tragedia y reclamó que se determine la responsabilidad de los propietarios del animal.

El ataque ocurrió el pasado domingo en un terreno semiocupado del barrio Villa La Lonja, al sur de la capital cordobesa. En el lugar existe una construcción precaria donde residían dos personas que, según la información conocida tras el episodio, se dieron a la fuga.

“Lo único que quiero es que esto no le vuelva a pasar a ningún otro niño más porque el dolor, lo que yo vi es una tragedia, es algo tremendo”, expresó Claudia, la madre de Salvador, en declaraciones a ElDoceTV.

El relato de la madre de Salvador

La mujer contó que minutos antes del ataque había ingresado a su vivienda para comenzar a cocinar, mientras el padre del pequeño permanecía afuera lavando su camioneta.

“Prendí la hornalla, salí y le pregunté al papá por el Salvi”, recordó. Según relató, le indicaron que el niño se había ido “a la vuelta”, por lo que inmediatamente comenzó a buscarlo.

“Me fijo y no estaba. Cuando lo vi, ya los perros me lo estaban comiendo”, describió la mujer sobre el momento en que encontró a su hijo. De acuerdo con las primeras informaciones, Salvador había salido corriendo y se acercó hasta la propiedad vecina.

El nene murió pese a ser trasladado de urgencia

Luego del ataque, el pequeño fue asistido y trasladado de urgencia hasta la Clínica Vélez Sarsfield. Había sufrido graves lesiones principalmente en el rostro y el cuello.

Pese a los esfuerzos médicos, Salvador murió en el centro asistencial como consecuencia de las heridas sufridas. La tragedia generó conmoción y abrió una investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar eventuales responsabilidades.

En medio del dolor, Claudia reclamó que la Justicia avance contra los responsables del animal. “Lo único que quiero es justicia para mi hijo y que esa persona vaya presa”, manifestó.

“El que se tiene que hacer cargo es el dueño”

Brenda, abuela del pequeño, también se refirió a lo ocurrido y reclamó responsabilidad por parte de quienes tienen este tipo de animales.

“Pido que la gente que tiene estos animales tenga una tenencia responsable, porque, así como le pasó a Salvador le puede pasar lo mismo a otro niño. Es un dolor muy grande perder a un ángel de esa manera”, sostuvo. Además, reiteró la necesidad de que exista “una tenencia responsable”.

La mujer pidió que la “tragedia tan grande” tenga visibilidad y apuntó a la responsabilidad de los propietarios. “El que se tiene que hacer cargo es el dueño porque el perro no sabe lo que hace”, afirmó.

Finalmente, insistió: “La culpa la tiene el dueño y el que tiene que pagar es el dueño”. Mientras tanto, la causa continuó bajo investigación para reconstruir las circunstancias del ataque que terminó con la muerte de Salvador y establecer responsabilidades.