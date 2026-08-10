“La fui a buscar y no la encontré”: habló la mamá de la nena que murió en el lago Nahuel Huapi

La mamá de la nena que murió en el lago Nahuel Huapi relató los desesperantes segundos que atravesó cuando la camioneta en la que viajaba junto a su hija Fidelina, de tres años, se deslizó por una pendiente y terminó sumergida en el agua. “Me pude sacar el cinturón, la fui a buscar a Fide y no la encontré”, recordó Eugenia sobre el momento más dramático de la tragedia.

El accidente ocurrió el sábado en Villa Don Orione, a la altura del kilómetro 15 de la avenida Bustillo, en Bariloche. Eugenia estaba al volante y Fidelina viajaba en su butaca, mientras Agustín, padre de la pequeña, guiaba la maniobra desde el exterior. La familia intentaba salir de su vivienda después de esperar hasta pasado el mediodía para que disminuyeran los efectos de las bajas temperaturas.

“Cerca de las 13.15 intentamos salir. Para hacerlo hay que retroceder desde el estacionamiento y luego subir una cuesta muy empinada”, explicó Agustín. Eugenia agregó que el camino estaba rodeado de árboles y terminaba en un barranco directamente sobre el lago. “Todos los días salimos por ahí, incluso con nieve, casi siempre con una 4x4. Es habitual para nosotros”, contó.

La camioneta comenzó a deslizarse

La familia había paleado y limpiado la huella antes de intentar salir, aunque todavía quedaba nieve en el sector más elevado. Cuando Eugenia tomó velocidad para superar la pendiente, perdió el control del vehículo.

“El auto patinó y la rueda derecha trasera cayó hacia la primera parte del barranco, donde hay más vegetación”, relató Agustín. Desde ese momento, la camioneta comenzó a precipitarse por la pendiente hasta terminar dentro del Nahuel Huapi.

Eugenia recordó que comprendió rápidamente que estaban a punto de volcar. “Fide me dijo ‘¡Mamá!’, como retándome. Le dije que no tuviera miedo, que no pasaba nada, que estaba conmigo. Y ahí empezó a dar vueltas, como cuatro o cinco. Yo me agarré del volante. Pensaba que algún árbol nos iba a frenar. No pasó. Y caímos al agua”, relató.

“El auto se llenó enseguida de agua”

La ventanilla de Eugenia estaba abierta porque minutos antes intercambiaba indicaciones con Agustín. Esa circunstancia terminó siendo determinante para que pudiera escapar cuando el vehículo comenzó a hundirse.

“El auto se llenó enseguida de agua, se empezó a hundir muy rápido, y se hacía muy oscuro. Me pude sacar el cinturón, la fui a buscar a Fide y no la encontré”, reconstruyó la mujer.

Según su relato, la camioneta llegó a unos 25 metros de profundidad. “Sentía que tenía que salir o me moría ahogada. Supe que si mis pulmones ya no resistían, Fide ya estaba muerta. También pensé, en milésimas de segundos, que iba a tener que vivir con esa decisión toda la vida”, expresó.

Las botitas de Fidelina flotaban en el lago

Eugenia finalmente consiguió escapar por una ventanilla y nadó hasta alcanzar la superficie. “No pedía ayuda, grité porque no podía creer lo que nos estaba pasando”, recordó.

Agustín había observado desde tierra cómo la camioneta se precipitaba hacia el lago y corrió desesperadamente hasta el lugar. “Ahí entendí todo, porque estaba ella sola. Bajé, nos subimos a la tabla, vimos las botitas y el casco flotar”, relató.

Con principio de hipotermia, los padres regresaron a la vivienda y solicitaron asistencia. Personal de Prefectura y buzos especializados desplegaron un operativo que se extendió durante varias horas hasta que lograron recuperar el cuerpo de Fidelina. La tragedia dio lugar además a una investigación judicial para determinar las circunstancias del accidente.

La despedida de los padres

Después de despedir a su hija, Agustín contó la promesa que le hizo a la pequeña: “Le prometí que iba a vivir mi vida lo mejor posible, a pleno, que los momentos con ella me van a acompañar siempre”.

Eugenia también publicó un emotivo mensaje en recuerdo de Fidelina. “Yo deseaba mostrarle el mundo tal como lo veo, con sus maravillas, con sus injusticias también. Y se lo mostré. Con su corta edad, pudo comprenderlo bastante, a fuerza de preguntas y repreguntas”, escribió.

“Pudo disfrutar la montaña, el bosque, la nieve, el lago. Fueron tres años compartidos, pero lo fueron todo. Te amo, hija. Fuiste brillante y seguirás brillando en el recuerdo de todos los que te conocieron”, concluyó la mamá de la pequeña.