Recategorizaron a 1.437 trabajadores de Desarrollo Humano: “La mayoría son cocineras”

REDACCIÓN ELONCE
El Gobierno provincial oficializó la medida mediante el Decreto Nº 2413. Cristina Melgarejo, secretaria gremial de UPCN, explicó a Elonce que la mayoría de los alcanzados son cocineras y detalló cómo continuarán las próximas etapas.
El Gobierno de Entre Ríos oficializó el viernes, mediante el Decreto Nº 2413, la recategorización de 1.437 trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano, luego de que avanzaran los expedientes que permanecían demorados. “La mayoría son cocineras correspondientes al Ministerio de Desarrollo, además de profesionales y administrativos”, detalló a Elonce la secretaria gremial de UPCN, Cristina Melgarejo.
La novedad se conoció después de que el gremio hiciera público el atraso registrado en la tramitación de los expedientes. Desde UPCN habían advertido sobre esa situación el pasado 27 de julio y reclamado que se acelerara el procedimiento administrativo.
En la oportunidad, la representante sindical explicó que la medida supone para los empleados estatales acceder a una categoría superior dentro de la administración pública y destacó que el procedimiento actual incorporó la capacitación como uno de los criterios para avanzar.
“Recategorizar es obtener una categoría más”, sintetizó. A continuación, marcó una diferencia respecto de mecanismos anteriores: “Siempre fue únicamente por antigüedad, ahora es por antigüedad y capacitación”.
En ese sentido, Melgarejo destacó el trabajo realizado por el sindicato en materia de formación de los empleados públicos. “Brindamos capacitaciones desde hace más de 13 años en nuestras escuelas porque creemos que cuanto más capacitado esté el trabajador, mejor servicio y es mejor también para cada trabajador”, sostuvo.
La dirigente señaló que los expedientes correspondientes a la primera etapa comenzaron a resolverse en diferentes organismos provinciales y consideró especialmente significativo el avance registrado en Desarrollo Humano por la cantidad de agentes involucrados.
Esperan que continúe el proceso en Salud
“Para nosotros fue una noticia muy bien recibida porque es uno de los ministerios más grandes junto con Salud”, manifestó Melgarejo.
En ese marco, anticipó que el gremio aguarda novedades respecto de otros trabajadores estatales. “Ahora salió Desarrollo Humano, estamos esperando en los próximos días el de Salud. Todavía falta el de Justicia y han salido algunos otros que son lugares más pequeños”, detalló.
La representante de UPCN explicó que históricamente las recategorizaciones demandaban largos períodos debido al recorrido administrativo que debían realizar los expedientes por diferentes organismos de control.
Entre otras instancias, mencionó el paso por áreas de Sumarios, Legal y Técnica y Recursos Humanos. Cuando se detectaban situaciones que requerían modificaciones, el expediente debía volver a recorrer distintas dependencias, lo que prolongaba considerablemente los plazos.
Buscan agilizar las próximas etapas
“Estaban más o menos un año sin poder salir los expedientes”, recordó Melgarejo sobre procedimientos anteriores. Sin embargo, consideró que actualmente los trámites avanzaron con mayor velocidad.
La expectativa del gremio está puesta ahora en aprovechar la experiencia adquirida durante esta primera instancia para reducir los tiempos administrativos en las siguientes. “Pretendemos que la segunda etapa, porque esta es la primera, ya con una experiencia de lo hecho, pueda ser mucho más ágil, y la tercera etapa”, indicó.
La dirigente explicó que la segunda etapa ya cerró su período correspondiente de capacitaciones, mientras que actualmente se encuentra en marcha el proceso vinculado con una tercera instancia. “Estamos en el transcurso de la tercera etapa donde las capacitaciones se pueden hacer hasta diciembre”, precisó.
El llamado de UPCN a los trabajadores
Ante esta nueva instancia, Melgarejo recomendó a los empleados estatales verificar si reúnen los requisitos y completar las capacitaciones necesarias antes de que finalice el plazo. “Aquel compañero que reúne las condiciones de antigüedad y no tiene la capacitación, que por favor la haga, que se acerque a UPCN”, pidió.
Asimismo, indicó que UPCN brinda instancias de formación tanto en Paraná como en diferentes localidades del interior provincial. También recomendó realizar consultas ante cualquier duda sobre la inclusión en los procesos de recategorización. “Si hay alguna duda, que se acerquen, que se contacten con nosotros. Si no son de acá de Paraná, con el referente del interior; si tienen dudas, si no están, por qué no están”, expresó.
Finalmente, recordó que durante la primera etapa recibieron consultas de trabajadores que inicialmente no figuraban en los listados y aseguró que desde el sindicato buscarán atender las diferentes situaciones que puedan presentarse. “Que se acerquen y alguna solución vamos a encontrar”, concluyó Melgarejo ante Elonce.