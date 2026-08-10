Más de 250 adultos mayores participan por jornada de los Juegos de la Ciudad

REDACCIÓN ELONCE
Los Juegos de la Ciudad continuaron con la competencia de tejo mixto en el Centro de Jubilados 19 de Septiembre. Hay 11 disciplinas deportivas y culturales y las actividades seguirán hasta el 3 de septiembre, conoció Elonce.
Los Juegos de la Ciudad para adultos mayores continuaron este lunes con una nueva jornada deportiva en el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales "19 de Septiembre", donde se desarrolló la instancia de tejo mixto. La propuesta organizada por la Municipalidad de Paraná reúne a más de 250 participantes por jornada en las disciplinas de mayor convocatoria y se extenderá hasta el próximo 3 de septiembre.
Betiana Brunengo, directora general de Integración Social para Personas Mayores, explicó a Elonce que para la competencia de tejo se inscribieron 34 equipos y que la actividad continuará durante tres jornadas. “Tenemos 34 equipos y hoy es mixto, mañana juegan los varones y pasado las mujeres”, precisó Brunengo sobre el cronograma.
11 disciplinas deportivas y culturales
La funcionaria destacó que los Juegos de la Ciudad contemplan 11 disciplinas, con propuestas que combinan deporte, recreación y actividades culturales.
La instancia de Newcom ya finalizó y quedó definido el representante que avanzará a la etapa provincial. Tras las jornadas de tejo, el cronograma continuará el jueves y viernes con tenis de mesa en las instalaciones de Tiro Federal.
“Newcom ya terminamos la instancia, tenemos un ganador para provincia y ahora estamos definiendo en estos tres días Tejo. Y jueves y viernes tenemos tenis de mesa en Tiro Federal”, explicó Brunengo.
Los deportes con mayor participación
Entre las propuestas deportivas aparecen disciplinas como tejo, newcom, golf croquet y bochas. A ellas se suman diferentes alternativas culturales, entre las que se encuentran canto, folclore, dibujo, fotografía y teatro.
Consultada sobre cuáles fueron hasta el momento las actividades que concentraron mayor cantidad de participantes, Brunengo mencionó al Newcom, el tejo, las bochas y el golf croquet. “Son los más populares porque hay más de 250 personas todos los días”, destacó la directora municipal.
La propuesta continuará durante todo agosto y finalizará el 3 de septiembre, después de atravesar las diferentes instancias previstas en el calendario.
“Para nosotros los adultos es la vida”
Además de la competencia, la jornada estuvo marcada por el encuentro entre los participantes. Equipos de diferentes espacios llegaron desde temprano con mates y comida para compartir mientras aguardaban su turno.
Rogelio, integrante de la Escuela Hogar, contó a Elonce que participa no solamente en tejo, sino también en otras actividades. “Muy linda la convocatoria, todo muy bien”, valoró, antes de mencionar que también practica ping pong y golf croquet.
Una de las participantes de la Escuela Hogar acababa de conseguir una victoria junto a su compañero Mario Mendieta cuando dialogó con Elonce. La mujer resaltó especialmente lo que significa mantener una vida activa durante la adultez.
“Para nosotros los adultos es la vida. Aparte también hago coro y tenemos que tener la mente ocupada. Es lo que nos ayuda a seguir así, saludables y activos”, expresó.
El encuentro y las amistades
La participante también puso el foco en la dimensión social que tienen este tipo de encuentros, más allá de los resultados obtenidos en cada competencia. “Relacionarse a esta edad es importantísimo. No tienen que quedarse en casa”, remarcó.
Mientras algunos participantes ya disputaban sus encuentros, otros esperaban su turno tomando mate y conversando con sus compañeros. Roberto contó que aguardaba para competir junto a Ana y reveló que ambos llegaban con antecedentes compartidos.
“Hemos jugado varias veces. Perdimos una final acá, así que ahora vamos por la revancha”, comentó.
Una campeona entrerriana volvió a competir
Ana, su compañera para esta edición, contó que había sido campeona de Entre Ríos el año pasado, aunque en aquella oportunidad había competido junto a otra participante. “Yo soy campeona de Entre Ríos del año pasado”, recordó mientras aguardaba el comienzo de su partido.
La mujer también describió el clima que se vivía durante la mañana entre quienes esperaban competir: “Estamos todas las compañeras acá. Tomamos mate, comemos torta. Estamos bien”.
Pese al frío de las primeras horas y a que se encontraba algo engripada, decidió igualmente participar de la jornada. “Me animé y me vine. Salimos igual, bien abrigada porque hacía mucho frío”, relató.
De esta manera, los Juegos de la Ciudad continuaron desarrollando su calendario para adultos mayores, combinando las competencias con espacios de encuentro y recreación. Las actividades seguirán durante agosto y tendrán su cierre el próximo 3 de septiembre.