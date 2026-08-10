“Hay que venir a vivir acá”: el pequeño pueblo que ya tiene dos ganadores del Quini 6

La suerte volvió a golpear la puerta de La Criolla, una pequeña localidad santafesina de apenas 2.700 habitantes que este domingo sumó a su historia un nuevo ganador del Quini 6. Un apostador acertó los seis números de la modalidad La Segunda y obtuvo un premio superior a los 4.350 millones de pesos. La particularidad es que el pueblo ya tenía otro vecino que había ganado un premio millonario en el tradicional juego.

La noticia revolucionó este lunes a la comunidad ubicada en el departamento San Justo, a más de 300 kilómetros de Rosario. Hasta el momento, la identidad del flamante ganador permanece bajo absoluta incógnita y ni siquiera el intendente Leopoldo “Polo” Fernández conoce quién realizó la apuesta.

“Hay que venir a vivir acá”, bromeó el presidente municipal al referirse a la llamativa fortuna que parece acompañar a los habitantes de la localidad.

Misterio por la identidad del nuevo millonario

El apostador jugó los números 11, 13, 23, 25, 26 y 30, que resultaron favorecidos en La Segunda del sorteo realizado este domingo. Al completar los seis aciertos, se convirtió en el único ganador de un pozo superior a los $4.350 millones.

“No sé quién es. Estamos todos expectantes a ver quién es”, reconoció Fernández en declaraciones a Radiópolis, por Radio 2.

La incógnita comenzó a circular rápidamente entre los vecinos. En una comunidad de 2.700 habitantes, el interrogante sobre quién se convirtió de un momento a otro en multimillonario despertó inevitablemente la curiosidad.

En La Criolla funcionan solamente dos agencias de lotería. El intendente sospechaba que la apuesta podría haber sido realizada en el local ubicado frente al edificio comunal, aunque hasta el momento no había certezas sobre ese dato. “Ojalá lo sepa aprovechar el que se lo ganó”, expresó Fernández sobre el afortunado vecino.

No es el primer ganador del Quini 6 en La Criolla

La historia adquiere una particularidad todavía mayor porque no es la primera vez que un premio extraordinario del Quini 6 queda en manos de un habitante de La Criolla.

El intendente contó que otro vecino de la localidad había acertado anteriormente el tradicional juego y obtuvo un premio de un millón de dólares.

Pese a aquella fortuna, aseguró que el ganador mantuvo prácticamente intacta su vida cotidiana y continuó desarrollando normalmente sus actividades en el pueblo. “Es una muy buena persona, hace su trabajo cotidiano, normal. Nada excéntrico”, relató Fernández.

Un pueblo de apenas 2.700 habitantes

La Criolla está ubicada en el departamento San Justo, en la provincia de Santa Fe, y cuenta con aproximadamente 2.700 habitantes. Su actividad económica está vinculada principalmente con la agricultura y la ganadería.

También son importantes para el empleo de los habitantes una empresa aceitera instalada en la localidad y la firma láctea Tregar, que desarrolla sus actividades en la cercana Gobernador Crespo.

En ese escenario de pueblo pequeño, donde buena parte de sus habitantes se conocen, la noticia del nuevo ganador del Quini 6 se convirtió rápidamente en el principal tema de conversación, publicó Rosario 3.

Ahora, mientras el apostador deberá realizar los trámites correspondientes para acceder al extraordinario premio, en La Criolla continuará otra búsqueda mucho más informal: descubrir quién es el vecino que acertó los seis números y pasó a integrar la particular lista de millonarios que dejó el Quini 6 en la localidad.