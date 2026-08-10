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Encontraron a una niña de cinco años deambulando por la calle en una localidad entrerriana

La pequeña estaba sola y llevaba una muñeca en sus manos. Policías la resguardaron y, con ayuda de vecinos y cámaras, localizaron a su madre.

10 de Agosto de 2026
La zona donde hallaron a la pequeña
La zona donde hallaron a la pequeña

La pequeña estaba sola y llevaba una muñeca en sus manos. Policías la resguardaron y, con ayuda de vecinos y cámaras, localizaron a su madre.

Una nena de cinco años fue encontrada sola en la vía pública durante la tarde del domingo y quedó bajo resguardo de efectivos policiales hasta que lograron localizar a su familia. El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Batalla de Cepeda y Eva Perón, en Diamante.

 

Personal de la Sección Policía Montada Diamante realizaba tareas preventivas por diferentes barrios cuando observó a la pequeña caminando sin ningún adulto a su alrededor.

 

Según se informó, la niña llevaba una muñeca en sus manos. Los uniformados se acercaron, dialogaron con ella y pudieron determinar que se había extraviado, por lo que inmediatamente quedó acompañada y protegida por los agentes.

El operativo para encontrar a su familia

A partir de ese momento comenzó la búsqueda para establecer dónde vivía la pequeña. En el procedimiento intervino personal de la Sala de Videovigilancia y también colaboraron vecinos y personas que circulaban por la zona.

 

Las tareas permitieron determinar que el domicilio de la familia se encontraba a pocas cuadras del lugar donde había sido encontrada.

 

Una vez localizada la vivienda, los policías trasladaron a la niña hasta el domicilio y concretaron el reencuentro con su madre, quien explicó a los efectivos que la pequeña se había ausentado durante un descuido.

Temas:

Diamante niña policía menor extraviada Entre Ríos
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