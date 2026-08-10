Seis personas fueron detenidas por promocionar casinos online no habilitados

Cinco hombres y una mujer fueron identificados mientras colocaban afiches de casinos online no autorizados por IAFAS. La Fiscalía inició una investigación sobre el caso.
Seis personas fueron detenidas en la ciudad de Victoria mientras colocaban afiches para promocionar plataformas de casinos online no habilitadas por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS). El procedimiento se concretó el sábado al mediodía en distintos sectores de la ciudad.
De acuerdo con la información policial, el operativo estuvo a cargo de personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, a través de la Sección 911 y Videovigilancia, dependiente de la Jefatura Departamental Victoria.
La intervención se inició al advertirse la presencia de varias personas que se encontraban colocando folletos destinados a publicitar plataformas de casinos virtuales que no contarían con la correspondiente autorización del organismo provincial encargado de regular el juego.
Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a seis personas, cinco varones y una mujer, de entre 18 y 35 años, según se informó oficialmente.
Asimismo, se estableció que todos los involucrados eran oriundos de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, fueron trasladados a sede policial en el marco de las actuaciones iniciadas por el caso.
La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Victoria, que quedó a cargo de la investigación.
En la ciudad de Paraná también aparecieron folletos similares a los que se repartían en Victoria. Los mismos habían sido pegados en las puertas de varios domicilios en distintos sectores de la capital entrerriana.