Eclipse solar total de 2026: cuándo será y desde qué países podrá observarse

El próximo miércoles 12 de agosto se producirá un eclipse solar total, uno de los principales acontecimientos astronómicos de 2026. Durante algunos minutos, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y oscurecerá determinadas regiones.

La totalidad podrá observarse desde Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, gran parte de España y una pequeña zona del noroeste de Portugal. La trayectoria también atravesará una extensa superficie del océano Atlántico Norte.

Fuera de esa franja, el eclipse solar será parcial. Esta fase alcanzará gran parte de Canadá, sectores del norte de Estados Unidos, buena parte de Europa y el noroeste de África. El porcentaje del Sol cubierto dependerá de cada ubicación.

¿Podrá verse desde Argentina?

El fenómeno no será visible desde Argentina ni desde otros países de Sudamérica. La sombra lunar y las áreas alcanzadas por la fase parcial se mantendrán principalmente sobre el hemisferio norte.

Para la mayoría de los observadores ubicados dentro de la trayectoria, la totalidad durará menos de dos minutos. Cerca del centro de esa franja podrá extenderse algo más, aunque no llegará a los dos minutos y medio.

El horario variará según el lugar. En Groenlandia e Islandia ocurrirá durante la tarde, mientras que en España y Portugal coincidirá con los momentos previos al atardecer, una condición que requerirá contar con el horizonte despejado.

Cómo observar el eclipse de manera segura

Durante las fases parciales será obligatorio utilizar anteojos certificados para eclipses o visores solares que cumplan la norma internacional ISO 12312-2. Los anteojos de sol comunes no brindan protección suficiente.

Tampoco se deben utilizar cámaras, binoculares o telescopios sin filtros solares colocados en la parte frontal de los dispositivos. La luz concentrada puede provocar lesiones oculares graves de manera inmediata.

Quienes se encuentren en Argentina podrán seguir el eclipse solar mediante transmisiones en vivo. La NASA anunció una cobertura especial que comenzará a las 14.15, hora argentina, con imágenes tomadas desde distintos puntos de la trayectoria.