ANMAT prohibió un aparato utilizado en dermatología

ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de un dermatoscopio denunciado como robado.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de una unidad específica de un dermatoscopio FotoFinder, luego de que la empresa responsable informara que el equipo había sido robado.
Esta decisión fue establecida mediante la Disposición 4945/2026, publicada este lunes 10 de agosto en el Boletín Oficial. La prohibición alcanza concretamente al dermatoscopio FotoFinder, modelo skeen, número de serie FFP000960-0145.
Desde el organismo sanitario fundamentaron la medida en que, después del robo, se desconoce el estado de conservación y funcionamiento del dispositivo médico. Por esa razón, resolvieron impedir que esa unidad pueda utilizarse o ingresar al circuito comercial.
La prohibición alcanza a un equipo específico
Un aspecto central de la disposición es que ANMAT no prohibió todos los dermatoscopios FotoFinder ni retiró del mercado el modelo skeen en general. La medida se limita exclusivamente al dispositivo identificado con el número de serie FFP000960-0145.
El procedimiento comenzó a partir de una denuncia presentada por la empresa vinculada al producto, que informó a la autoridad sanitaria sobre la sustracción del equipo.
A partir de esa situación, el organismo evaluó el posible riesgo derivado de que el dermatoscopio pudiera ser utilizado o comercializado sin conocerse las condiciones en las que permaneció luego del robo.
Para qué se utiliza un dermatoscopio
Los dermatoscopios son dispositivos médicos empleados por profesionales de la salud para examinar lesiones y estructuras de la piel con mayor detalle que el que puede obtenerse mediante una observación a simple vista.
Estos equipos permiten ampliar la imagen de determinadas lesiones cutáneas y son utilizados como herramienta de apoyo durante las evaluaciones dermatológicas.
Precisamente por tratarse de un dispositivo médico, ANMAT consideró necesario impedir la circulación de la unidad denunciada como robada ante la imposibilidad de garantizar sus condiciones de conservación y funcionamiento.
Cómo identificar el dispositivo prohibido
La disposición estableció la prohibición en todo el país del uso, comercialización y distribución del siguiente producto:
Dermatoscopio FotoFinder – modelo skeen – número de serie FFP000960-0145.
El número de serie resulta fundamental para diferenciar al equipo alcanzado por la medida de otras unidades legítimas del mismo modelo que puedan encontrarse en uso.
De esta manera, la resolución busca evitar que el dispositivo sustraído pueda ser ofrecido, vendido o utilizado posteriormente sin contar con garantías respecto de su estado.